Граждане Незалежной выдвинули требования к президенту

Перед встречей украинского лидера Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом в Киеве прошли два митинга. Об этом сообщают СМИ. Украинцы озвучили требования, которые должен выдвинуть их президент.



Один из митингов организовали националисты. Как сообщается, на акции было в районе тысячи человек, которые пришли к офису Зеленского. Лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что глава Незалежной должен потребовать остановить запуск "Северного потока – 2". Также он добавил, что Киеву необходимо выйти из числа подписантов Будапештского меморандума, если остальные откажутся выполнять договоренности, и задуматься о создании ядерного оружия.

Участники второго митинга заявили, что в России якобы томятся их родные – политзаключенные, которых необходимо освободить. Об этом, по их словам, Зеленский должен сказать Байдену. По информации УНИАН, на эту акцию пришло около 30 человек.

Ранее сообщалось, что визит Зеленского в США могут перенести из-за событий в Кабуле. Напомним, ранее там произошел теракт.