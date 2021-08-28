Украинцы митингуют перед поездкой Зеленского в Вашингтон

Украинцы митингуют перед поездкой Зеленского в Вашингтон
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Граждане Незалежной выдвинули требования к президенту

Перед встречей украинского лидера Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом в Киеве прошли два митинга. Об этом сообщают СМИ. Украинцы озвучили требования, которые должен выдвинуть их президент.

Один из митингов организовали националисты. Как сообщается, на акции было в районе тысячи человек, которые пришли к офису Зеленского. Лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что глава Незалежной должен потребовать остановить запуск "Северного потока – 2". Также он добавил, что Киеву необходимо выйти из числа подписантов Будапештского меморандума, если остальные откажутся выполнять договоренности, и задуматься о создании ядерного оружия.

Участники второго митинга заявили, что в России якобы томятся их родные – политзаключенные, которых необходимо освободить. Об этом, по их словам, Зеленский должен сказать Байдену. По информации УНИАН, на эту акцию пришло около 30 человек.

Ранее сообщалось, что визит Зеленского в США могут перенести из-за событий в Кабуле. Напомним, ранее там произошел теракт.

Источник: УНИАН ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Гость302305
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"глава Незалежной должен потребовать остановить запуск "Северного потока – 2"" у Бидона потребовать? Глава быдляндии ПОТРЕБОВАТЬ у Бидона? Серьезно???? "Киеву необходимо выйти из числа подписантов Будапештского меморандума" - это же как-раз идеально, чтобы укродурку разорвать на куски. "и задуматься о создании ядерного оружия" - а кто это обезъяну с гранатой пустит в ядерный клуб? Болезнь идиотизма прогрессирует.
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