Политик призвал властей Незалежной учитывать интересы своих граждан

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Украину может ожидать судьба Афганистана. Его слова прозвучали в эфире телеканала "Россия 24".

Медведчук обратил внимание на ситуацию с Америкой и Афганистаном. Мол, сначала США почувствовали себя в южноазиатской стране, как у себя дома, а после бросили государство в беде.

"Вот так однажды может произойти и с Украиной", – высказался Виктор Владимирович.

Политик считает – непростое положение, в котором сейчас находится Афганистан, является наглядным примером того, каким губительным может быть внешнее управление. Он выразил надежду на то, что Незалежная освободится из-под влияния Штатов и начнет строить собственное государство.

По мнению Медведчука, украинские власти должны ставить на первый план интересы своих граждан, а не пытаться подражать лидерам других стран. Ведь главы этих государств, как отметил нардеп, ведут политику, не учитывающую интересы Украины.

Виктор Владимирович выразил тревогу по поводу того, что президент Украины Владимир Зеленский уничтожает права и свободы жителей Незалежной. В пример политик привел развязывание войны властями против различных украинских СМИ.

В феврале этого года Зеленский внес в черный список телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, напоминает Vesti.ua.

Ранее лидер ОПЗЖ назвал российский газ главной проблемой Украины. Политик призвал соотечественников задаться вопросом, что будет, если по украинской ГТС перестанет транспортироваться "голубое топливо".