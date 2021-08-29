Официальный представитель МИД РФ дала США и ЕС совет

Ситуация в Афганистане с каждым днем становится все напряженнее. Мария Захарова прокомментировала действия западных государств, вспомнив традиционную русскую пословицу.

В эфире "Соловьев LIVE" дипломат отметила, что западные страны относятся в происходящему в Афганистане неординарно, поскольку уклончиво отмечают, что "из сложившейся ситуации надо сделать выводы".

Однако, если вспомнить историю, у западных государств была возможность сделать выводы еще 10, 15 или 20 лет назад.

"У нас в русском языке есть прекрасная пословица, кто на чьих ошибках учится",

– заключила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что о вероятных последствиях насильственной демократизации восточных стран Москва предупреждала уже давно. По этой причине особенно странно слышать о том, как Запад так и не смог вынести хоть какой-то урок, в особенности учитывая миграционные кризисы, которые были вызваны событиями в Ливии и Сирии.

Подводя итог, Захарова посоветовала иностранным партнерам перестать перекладывать ответственность, а провести наконец детальный и, что не менее важно, честный анализ событий в Южной Азии.

Ранее Джо Байден предоставил американским военным свободу действий против ИГ*. В Пентагоне также отметили, что у армии есть все необходимые ресурсы для успешного выполнения операции.

*террористическая организация, запрещена в РФ