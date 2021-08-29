Захарова описала отношение Запада к перевороту в Афганистане русской пословицей о дураках

Захарова описала отношение Запада к перевороту в Афганистане русской пословицей о дураках
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Официальный представитель МИД РФ дала США и ЕС совет

Ситуация в Афганистане с каждым днем становится все напряженнее. Мария Захарова прокомментировала действия западных государств, вспомнив традиционную русскую пословицу. 

В эфире "Соловьев LIVE" дипломат отметила, что западные страны относятся в происходящему в Афганистане неординарно, поскольку уклончиво отмечают, что "из сложившейся ситуации надо сделать выводы". 

Однако, если вспомнить историю, у западных государств была возможность сделать выводы еще 10, 15 или 20 лет назад. 

"У нас в русском языке есть прекрасная пословица, кто на чьих ошибках учится", 

– заключила Захарова. 

Официальный представитель МИД РФ отметила, что о вероятных последствиях насильственной демократизации восточных стран Москва предупреждала уже давно. По этой причине особенно странно слышать о том, как Запад так и не смог вынести хоть какой-то урок, в особенности учитывая миграционные кризисы, которые были вызваны событиями в Ливии и Сирии. 

Подводя итог, Захарова посоветовала иностранным партнерам перестать перекладывать ответственность, а провести наконец детальный и, что не менее важно, честный анализ событий в Южной Азии. 

Ранее Джо Байден предоставил американским военным свободу действий против ИГ*. В Пентагоне также отметили, что у армии есть все необходимые ресурсы для успешного выполнения операции. 

*террористическая организация, запрещена в РФ

Источник: Соловьев LIVE ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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