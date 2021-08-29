Политолог предупредил о "страшной трагедии" между Россией и Украиной

Политолог предупредил о "страшной трагедии" между Россией и Украиной
Фото: Alexander Rekun/ Global Look Press/ www.globallookpress.com/
Он призвал не допустить начала реальной войны между странами

Политический эксперт Николай Стариков заявил, что сейчас между Россией и Украиной идет война, пусть и информационная. Однако в ближайшее время все может обернуться "страшной трагедией". Об этом он рассказал в эфире "Украина 24". 

Он не исключает, что противостояние между странами рискует перерасти в реальное из-за внешнего управления Киевом. По словам Старикова, Украина является "опереточным" государством.

"Эта оперетта грозит закончиться страшной трагедией – войной России и Украины", – указал он.

Сейчас Киев активно готовится к открытому конфликту с Россией, однако такого исхода событий следует избежать, отметил политолог.

Ранее украинские власти провели саммит "Крымская платформа", посвященный возвращению полуострова в состав страны с участием представителей западных государств. В России подобное восприняли как попытку посягнуть на территориальную целостность страны. 

Из более чем 40 участников встречи о конкретных действиях в поддержку Украины объявили лишь пять – США, Великобритания, Канада, Швеция и Швейцария. Страны решили собрать дополнительные средства для помощи Киеву, которая должна быть направлена на смягчение влияния Москвы в некоторых регионах. 

Источник: Украина 24 ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

Эксперт призвал повременить с идеей о продаже "Северного потока-2"

У отечественного газового монополиста есть еще другие варианты для выполнения директивы ЕС

В Европе заговорили о продаже "Северного потока - 2"

Для соблюдения европейских нормам России придется расстаться с магистралью, полагают чиновники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей