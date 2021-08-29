Глава ведомства надеется, что наступит время, когда "националистическая вакханалия" прекратится

Сергей Шойгу заявил, что Москва не считает Киев угрозой. Более того, глава Министерства обороны уверен, что русские и украинцы – это один народ.

В эфире шоу "Соловьев Live" Шойгу отметил, что украинцы – это не только соседи, но и братья россиян, добавив, что происходящие в Донбассе события – не более чем четко спланированная программа, реализованная "знаете кем, как и за какие деньги".

Чиновник также рассказал историю своей семьи. Так, его мама была рождена в Орловской области, но после раскулачивания была вынуждена уехать в Луганскую.

Теперь же, продолжил Шойгу, остается только надеется, что наступит то время, когда к власти в Незалежной придет человек, спобсоный положить конец "националистической вакханалии", которая, к слову, не обусловлена ни историческими, ни фактологическими причинами.

Собеседник главы ведомства также поинтересовался, почему он не является на слушания, игнорируя тем самым решение украинского суда. Сергей Кужугетович отшутился, пообещав исправиться в ближайшее время.

Напомним, что ранее Шойгу вызвали в Мариуполь для вручения ему "письменного подозрения". Генерала армии ВС РФ обвиняют в "создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований". Так, в СБУ отметили, что еще в 2014 году глава Министерства обороны был объявлен в розыск, но срок действия того постановления о задержании истек.