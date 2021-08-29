Шойгу отказался считать Украину угрозой для России

Шойгу отказался считать Украину угрозой для России
Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава ведомства надеется, что наступит время, когда "националистическая вакханалия" прекратится

Сергей Шойгу заявил, что Москва не считает Киев угрозой. Более того, глава Министерства обороны уверен, что русские и украинцы – это один народ. 

В эфире шоу "Соловьев Live" Шойгу отметил, что украинцы – это не только соседи, но и братья россиян, добавив, что происходящие в Донбассе события – не более чем четко спланированная программа, реализованная "знаете кем, как и за какие деньги". 

Чиновник также рассказал историю своей семьи. Так, его мама была рождена в Орловской области, но после раскулачивания была вынуждена уехать в Луганскую. 

Теперь же, продолжил Шойгу, остается только надеется, что наступит то время, когда к власти в Незалежной придет человек, спобсоный положить конец "националистической вакханалии", которая, к слову, не обусловлена ни историческими, ни фактологическими причинами. 

Собеседник главы ведомства также поинтересовался, почему он не является на слушания, игнорируя тем самым решение украинского суда. Сергей Кужугетович отшутился, пообещав исправиться в ближайшее время. 

Напомним, что ранее Шойгу вызвали в Мариуполь для вручения ему "письменного подозрения". Генерала армии ВС РФ обвиняют в "создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований". Так, в СБУ отметили, что еще в 2014 году глава Министерства обороны был объявлен в розыск, но срок действия того постановления о задержании истек. 

Источник: Соловьев Live ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Настоящий ОДЕССИТ
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Единственная угроза России со стороны Украины - это грязные путаны с букетом европейских болезней)
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