Почему Белый дом перенес встречу Байдена и Зеленского: политолог дал ответ

Почему Белый дом перенес встречу Байдена и Зеленского: политолог дал ответ
Джо Байден. Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/ Keystone Press Agency /www.globallookpress.com
Украинская повестка не пропала из поля зрения Вашингтона

Перенос встречи президента Соединенных Штатов Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским вызван как самочувствием лидера Белого дома, так и сменой приоритетной внутриполитической повестки Вашингтона. Такое мнение выразил политолог Андрей Суздальцев.

Ранее в администрации президента США указали, что причиной стала эвакуация граждан Соединенных Штатов из Афганистана. По этой причине встречу отложили на день, до 1 августа.

По словам Суздальцева, причиной переноса стало самочувствие американского лидера – у Байдена уже солидный возраст, и в таком темпе ему работать довольно непросто.

"Это видно и по тому, как он заснул на встрече с представителем Израиля. Ему действительно тяжело, с таким уровнем темпа и ответственностью", – заявил спикер.

Суздальцев также заявил, что переносами на сутки американский лидер старается сгладить углы в возникшей ситуации – такова сложившаяся специфика работы с пожилыми лидерами. Вся программа в графика президента США была перенесена, хотя украинская повестка из поля зрения не уходит.

"Это не говорит о том, что Украина не является главной темой для американского истеблишмента. Она занимает свою четкую нишу. Но существует понимание того, что она целиком зависима от Штатов, и перенос для Вашингтона станет менее болезненным", – указал Суздальцев.

Политолог также полагает, что Зеленский может вполне подождать своей очереди – ситуация с Афганистаном усугубила внутриполитическую обстановку в США.

Украинская журналистка Янина Соколовская ранее предположила, что теракт в Кабуле и гибель американских военных стали причинами переноса встречи.

Егор МАЛКОВ
И АЗ ВОЗДАМ
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Роберт
Клали США на хохлов , они про них вспоминают только тогда когда им делать нечего ..
Правильно США делают. Не то, что Рашка, - по нужде и без нужды лезет к Украине, как забеременевшая б(лядь) к трахнувшему её состоятельному соседу.
Гость Саша РФ
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Она нужна эта встреча деду Бади? Опять kлоун Нелох будет денежки клянчить..!
Гость вова
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Ну да! 31 августа он - "вхлам", а 1 сентября - огурцом!)))
Роберт
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Клали США на хохлов , они про них вспоминают только тогда когда им делать нечего ..
Гость300051
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Слуга может и подождать, у барина более важные дела есть, когда освободится тогда и примет.
Амштадт
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Без поддержки США Израилю не выжить, поэтому так они и суетятся. А американцам как-то наплевать на домашних крысок. Что и показала крымская платформа. Украина сама себя кастрировала. Снова яйки промышленности интеллекта и разума не вырастут. Капец рагулям. Нехай Польша их и имеет. С венграми и румынами. А Америка будет иметь Поляков. Вешать себе на шею оставшихся в Украине 30 миллионов дурачков и жлббофф американцам нет смысла. Поэтому и Тайвань бьется в судорогах, опасаясь Китая. Китай глянув на Крым тоже провернет и там операцию желтых человечков.
Гость300118
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Холоп , в очередь. Барин почивать изволит.
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