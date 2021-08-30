Половина жителей Москвы готова участвовать в онлайн-выборах в сентябре – ВЦИОМ

Большинство жителей столицы положительно оценивают свой опыт голосования через Интернет

Каждый второй житель Москвы готов проголосовать на выборах 17-19 сентября 2021 года дистанционно через Интернет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Как выяснилось, практически все москвичи (94%) в курсе, что в этом году могут участвовать в выборах депутатов Госдумы как традиционно, явившись на избирательные участки, так и через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). При этом 63% опрошенных подтвердили, что знают все нюансы процедуры, а 31% – слышали о такой возможности, но не знают подробностей.

Некоторые москвичи (17%) уже участвовали ранее в онлайн-голосовании. Из них 57% оценивают этот опыт положительно, 33% - нейтрально, 9% остались недовольны.

При этом 28% опрошенных из тех, кто не имеет такого опыта, поделились опасениями, что система ДЭГ может оказаться сложной для понимания, поэтому они предпочитают голосовать по старинке. Между тем, наоборот, основными плюсами дистанционного электронного голосования москвичи называют удобство такой системы (20%), свободу выбора времени и места голосования (17%), экономию времени (14%), легкость и доступность (13%).

Чтобы принять участие в выборах онлайн, необходимо до вечера 13 сентября подать заявку на портале mos.ru. После проверки данных ЦИК внесет избирателя в списки получателей цифрового бюллетеня. Получить и заполнить его можно будет, как и на оффлайн-участках, с 17 по 19 сентября. При этом место, откуда голосовать онлайн, совершенно не важно: находиться в это время можно как на даче, так и за границей, главное, чтобы там был доступ в Интернет.

Москвичам предстоит выбрать депутатов Государственной думы. Кроме того, жители некоторых районов будут голосовать за депутатов Мосгордумы, а жители Щукина – за муниципальных депутатов, напоминает Общественная палата Москвы.