Мероприятие запланировано на начало осени

Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в первой декаде сентября. Соответствующее заявление сделал сегодня, 30 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Известно, что накануне президент РФ побеседовал с Лукашенко по телефону, обсудив ряд тем. Лидеры затронули вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах, о чем говорится на официальном сайте Кремля.

Ранее Путин обсудил с Лукашенко ситуацию у границ со странами Североатлантического альянса.