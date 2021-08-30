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Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в первой декаде сентября. Соответствующее заявление сделал сегодня, 30 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Известно, что накануне президент РФ побеседовал с Лукашенко по телефону, обсудив ряд тем. Лидеры затронули вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах, о чем говорится на официальном сайте Кремля.
Ранее Путин обсудил с Лукашенко ситуацию у границ со странами Североатлантического альянса.
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