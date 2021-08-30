Глава государства отказался комментировать ситуацию

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не стал отвечать на вопрос, связанный с ситуацией в Афганистане, и поспешил покинуть зал, в котором выступал перед журналистами. Однако глава государства не сразу нашел нужный выход, выбрал неверный путь к выходун.

Так, во время выступления в Федеральном агентстве по управлению в ЧС президент выступил с речью, после чего решил задержаться, чтобы ответить на вопросы журналистов. Хотя Байден изначально сообщил, что в его планы ответы представителям СМИ не входят, позднее он пообещал дать комментарий для Bloomberg News.

Тем не менее, президент обделил ответами всех присутствующих журналистов: Байден сразу же изменил мнение, заслышав вопрос про Афганистан, и поспешил прекратить встречу, сообщив, что отвечать не собирается.

После этого американский лидер махнул рукой, стукнул по трибуне и развернулся на выход. Однако президент с растерянным видом сделал несколько шагов и понял, что идет не туда. Байдену потребовалась помощь одной из сотрудниц, которая проводила главу государства к нужному выходу.

В целом же глава Белого дома довольно часто оказывается в неловких ситуациях: не так давно его заподозрили в дремоте, в которую президент, предположительно, впал во время переговоров с израильским премьером. Президент Соединенных Штатов также часто допускет ошибки в названиях государств и именах их лидеров.

Ранее политолог Андрей Суздальцев заявил, что из-за солидного возраста и тяжелой работы Байдену приходится откладывать встречи.