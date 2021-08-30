На Украине подсказали беспроигрышный вариант реформирования ООН

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Война – вот способ внести кардинальные перемены в устоявшееся течение жизни. Применить его для реформировании Организации Объединенных Наций предложил бывший постпред Украины при ООН Владимир Ельченко. Естественно, для масштабов такой глобальной организации он и военные действия планирует глобальные.
Ранее генсек ООН Антониу Гуттерреш заявил о необходимости внести изменения в работу организации, в том числе улучшить взаимодействие между ее структурами. Емельченко с постановкой задачи согласен, поскольку, по его оценке, ООН была создана слишком давно – в 1945 году. Однако простыми методами результата не достичь:
"Для реформирования ООН нужна третья мировая война",
– убежден украинский дипломат. Причем, по его мнению, третья мировая затронет всех без исключения жителей планеты, поскольку она непременно будет идти с применением ядерного оружия.
В подтверждение своей точки зрения экс-посол Украины указал, что в ООН сейчас слишком много членов – 193, поэтому там постоянные разногласия.
"Выходишь с какой-то неполитизированной и хорошей инициативой, а к ней разное отношение",
– пожаловался на трудности дипломатической работы Ельченко в интервью изданию "Країна", передает РЕН ТВ.
Ранее к реформированию ООН призвал турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Его претензии были, в основном, связаны с наличием постоянной пятерки в Совете Безопасности.
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