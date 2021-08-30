Лавров заявил о возвращенном Россией достоинстве

Лавров заявил о возвращенном Россией достоинстве
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Запад вынужден считаться с Москвой

За последние годы России не только сделала вывод, что полагаться можно только на свои силы, но и смогла самостоятельно добиться поступательного развития в разных сферах. Это вынуждены признавать в мире, хотя далеко не всем это нравится, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с активистами в Волгограде 30 августа.

"За последние 20 лет, мне кажется, мы обрели самостоятельность, вернули себе свое собственное достоинство",

– указал дипломат, пояснив, что без этого ни человек не может продвигаться вперед, ни государство. России удалось путем реформ и в гражданских областях экономики, и в сфере оборонно-промышленного комплекса поступательно двигаться вперед.

"Наши западные коллеги пытаются наше движение затормозить, выискивают любые поводы для того, чтобы объявить односторонние незаконные санкции",

– обратил внимание Лавров, подчеркнув, что началось это задолго до событий на Украине и крымского референдума 2014 года. Проблема в том, что Запад привык быть единоправным руководителем мира. А когда проявилась тенденция к многополярному миропорядку, он стал ставить "ограничители".

Поэтому Россия пришла к однозначному выводу: она будет открыта к сотрудничеству и кооперационным межгосударственным связям, но всегда будет иметь собственный "запас ресурсов". Рассчитывать на западных коллег, которые могут так легко идти против международного права ради "геополитических выигрышей", Москва больше не намерена.

Ранее Сергей Лавров объяснил, почему во время своего европейского турне не обсуждал с коллегами вопрос о снятии с России санкций.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
Гость298348
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Дорогие россияне Развивайтесь как хотите Вы нам в Европе не нужны
Гость298192
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Гость306871
Это серьезное заявление ? О каком достоинстве речь, если в России такое плачевное состояние ?
Не путайте российские реальности с тем, что у вас там в головах водится.
Гость306871
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Настоящий ОДЕССИТ
Серьезное заявления со стороны Главы МИД России. Надо Европе задуматься и кто первый, тот и в дамках.
Это серьезное заявление ? О каком достоинстве речь, если в России такое плачевное состояние ?
Настоящий ОДЕССИТ
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Серьезное заявления со стороны Главы МИД России. Надо Европе задуматься и кто первый, тот и в дамках.
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