Белому дому советуют осознать, что киевский режим нуждается в миллиардах долларов для выживания в условиях борьбы с "агрессором"

Вашингтону следует выделять Киеву военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов, сообщает Financial Times.

В статье издания говорится, что киевский режим ощущает похолодание в своей адрес со стороны хозяина Белого дома Джо Байдена. Вывод войск Пентагона из Афганистана лишь усилил опасения лидера Незалежной Владимира Зеленского по поводу сокращения поддержки американских властей.

Когда украинский глава совершит свой первый визит в Вашингтон в среду, 1 сентября, он будет отчаянно нуждаться в военной и экономической помощи Штатов, чтобы продемонстрировать нации, что администрация Байдена не оставит его страну, как Афганистан.

В публикации отмечается, что Украина уже восемь лет ведет "войну против России" и поддерживаемых Москвой ополченцев в Донбассе. Тем не менее, еще до хаотичного ухода американцев из Кабула в Киеве зародилась тревога из-за опасений, что Байден захотел больше сосредоточиться на других вопросах внешней политики, особенно на соперничестве с Китаем.

Первый предупреждающий знак для Незалежной появился нынешней весной, когда Вашингтон без предварительного уведомления отказался от дальнейших санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2". В июльской сделке США дали свое молчаливое одобрение запуску проекта в обмен на обещания Германии, что они будут призывать Россию продолжать прокачку газа через Украину после 2024 года и введут санкции против Москвы, если она будет использовать поставки голубого топлива в качестве угрозы союзникам Америки.

Такая приверженность Вашингтона обеспечить безопасность киевскому режиму вызвала сомнения у пана Милованова, особенно с учетом всего, что произошло в последние несколько месяцев во внешней политике Штатов – от американо-германского соглашения по "СП-2" до разгрома в Афганистане.

По его словам, Зеленскому нужны заверения, что США не оставят Незалежную. Однако, как в Киеве, так и в Москве стремительный уход американцев из Кабула свидетельствует о неуверенности в их приверженности своим союзникам.

"Мы не Афганистан, мы не несостоявшееся государство, мы боремся за свою независимость и суверенитет... Безопасность превыше всего. Мы сделали для безопасности в Европе больше, чем многие другие страны", – утверждает советник.

По его мнению, Афганистан и Украина – это совершенно разные по соображениям безопасности государства для Вашингтона. И в интересах последнего поддержать Киев.

"Было бы логично предоставить Украине тот же уровень военной и финансовой помощи, которую получал Афганистан, учитывая, что наше жизнеспособное государство намерено бороться и исповедует либерально-демократические ценности", – подчеркнул пан Милованов.

Советник главы офиса Зеленского считает, что Белому дому следует осознать, что Незалежная нуждается в миллиардах долларов для выживания "в долгосрочной перспективе в условиях российской угрозы".

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Байден готов принять Владимира Александровича не 31 августа – день икс для американских войск, покидающих Афганистан, – а 1 сентября. Тем не менее, украинская высокая делегация прибудет в Вашингтон в ранее намеченный срок. Как предполагают эксперты, перенос визита Зеленского в Штаты может быть связан, как с плохим самочувствием Байдена, так и со сменой приоритетов во внешней политике США.

