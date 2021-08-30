Решили отомстить: Эстония отказала российскому дипломату в визе

Решили отомстить: Эстония отказала российскому дипломату в визе
Фото: Günter Gollnick/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Таллин посчитал, что Москва безосновательно его обидела

Ситуация на международной арене остается весьма сложной. Многие европейские государства отнюдь не доброжелательно настроены по отношению к нашей стране. Сегодня, 30 августа, стало известно, что эстонские власти посчитали правильным не пускать нашего дипломата на свою территорию и отказали ему во въездной визе.

Такие действия Таллин осуществил в ответ на то, что российская сторона выдворила с территории нашей страны эстонского дипломатического работника. Эстонцам показалось это несправедливым, так как учитывать вполне весомые основания для таких действий со стороны Москвы в Таллине явно не хотят.

Дипломатические войны начались со скандала 6 июля. Тогда в Санкт-Петербурге схватили консула эстонского генконсульства Марта Лятте. Выяснилось, что иностранец занимался в нашем государстве делами, который никак не совместимы с его дипломатическим статусом. В итоге обнаглевшего гостя выгнали из России.

Эстония же решила сделать вид, что ее гражданин ни в чем не виновен. Там даже посчитали уместным выдворить нашего дипломата. Разумеется, Москва должна была как-то отреагировать и 3 августа объявила персоной нон грата еще одного сотрудника эстонского посольства в Российской Федерации.

Таллин захотел продолжить войны дипломатов, несмотря на то, что МИД РФ посоветовал эстонской стороне не усложнять и без того обострившиеся отношения между двумя странами, отмечает телеканал "360". В итоге Эстония отказала в визе нашему работнику.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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