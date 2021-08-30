Зеленский должен потребовать от Байдена остановить "Северный поток-2" - СМИ

Зеленский должен потребовать от Байдена остановить "Северный поток-2" - СМИ
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
У лидера Незалежной есть последний шанс убедить хозяина Белого дома защитить Европу, Украину и Польшу от "российской агрессии"

Президент США Джо Байден должен остановить газопровод "Северный поток-2", который сейчас находится на завершающей стадии строительства и может вступить в строй уже в середине сентября. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечает американское издание, все будет зависеть от результатов переговоров в Вашингтоне хозяина Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая намечена на 1 сентября.

"Это должна быть хорошая встреча, но в комнате будет "большой слон" – "Северный поток-2", – заявляет американский колумнист украинского происхождения Марк Темницкий.

В лучших традициях западной пропаганды современного периода он в каждом абзаце своей статьи не упустил возможности напомнить о безопасности Европы, которой якобы угрожает российская труба. А также в очередной раз указал, сколько средств потеряют Украина и Польша от запуска "СП-2",который откроет Москве "прямой путь в самое сердце" континента.

"Пагубные последствия легко предвидеть: если отношения испортятся, Россия может перекрыть подачу газа в Европу, потенциально оставив без него миллионы европейцев", – пугает жителей Старого света пан Темницкий.

По его словам, Незалежная из-за возможной остановки транзита газа по ее территории потеряет миллиарды долларов, а поляки вынуждены будут закупать сырье у Германии по гораздо более высоким ценам.

"Дело ясное", считает автор, по соображениям экономии, энергетики и национальной безопасности газопровод необходимо остановить.

"Сейчас или никогда. Рискуя испортить приятную встречу, Зеленский должен недвусмысленно сказать Байдену, что "Северный поток – 2" должен быть остановлен", – подчеркнул пан Темницкий.

Все, что требуется для этого, это чтобы Байдена изменил свой недавний отказ о дополнительных санкциях в отношении "СП-2" из-за нежелания идти на конфронтацию с Берлином.

"Это наилучший сценарий, и господину Зеленскому следует приложить все усилия для этого. Но он также должен потребовать дополнительных гарантий на своей встрече с мистером Байденом", – добавил эксперт.

По его мнению, украинский лидер должен потребовать, как для своей страны, так и для Польши, помощи в финансировании и строительстве инфраструктуры, необходимой для альтернативной энергетики. Более того, Владимиру Александровичу предлагается "надавить на мистера Байдена", чтобы обсудить с ним, как Незалежная при помощи американских денег и обучения может укрепить свою обороноспособность, реформировать армию и "сдерживать российскую агрессию".

У Зеленского остался последним шанс в борьбе против нашей трубы, однако если он потерпит неудачу в Вашингтоне, то единственным победителем станет Россия, а никакая сумма компенсации ничего уже не изменит, констатировал аналитик.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Белый дом перенес встречу Байдена с Зеленским с 31 августа на 1 сентября. При этом украинская делегация все равно собирается в Вашингтон в последний день лета.

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость306725
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А гниющая украинская ГТС не энергитическая угроза для запада. Украинская ГТС как монополия на транзит ресурсов самая большая угроза Европе. Через гол, два они начнут доить Европу на её содержание и модернизацию. Я думаю Европейцы это поняли. Последняя надежда что бабки в эту трубу будет вкладывать РФ уже рухнули.
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