Россию обвинили в организации наплыва мигрантов для удара по Польше

Россию обвинили в организации наплыва мигрантов для удара по Польше
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На Западе продолжают демонизировать образ нашей страны

И дня не проходит, чтобы в информационном поле не появилось заявление какого-нибудь из европейских или американских политиков о "страшных и коварных" планах нашего государства. На этот раз отличился государственный деятель из Польши. Он убежден, что мы хотим подорвать стабильность этой страны с помощью безудержного потока мигрантов.

План, якобы разработанный хитроумными российскими "агрессорами" в устах поляка получил звучное название "Северный поток – 3". По мнению бывшего заместителя главы польского Минобороны Ромуальда Шереметьева, наша страна решила нанести удар по Польше с помощью мощного и бесконтрольного потока беженцев в это европейское государство. Мол, мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы утопить Польшу в несчастных иностранцах.

Шереметьев отмечает, что польское государство действительно оказалось переполнено беженцами, и поток обездоленных людей может серьезно усилиться. Такое положение дел серьезно беспокоит государственного деятеля. Однако почему он решил возложить всю вину за происходящее на Российскую Федерацию, понять сложно.

Тем не менее, по его версии наплыв мигрантов был организован нашей страной с целью нанести ущерб интересам Варшавы, пишет РИА "Новости".

Поляк также негативно высказался о российской газовой магистрали "Северный поток – 2". Политика весьма печалит, что наш трубопровод вскоре начнет эксплуатироваться.

Ранее стало известно, что Польша отправила своих полицейских на границу с Белоруссией. Таким образом они хотят спасти свою страну от наплыва нелегалов.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость305948
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Гость306756
Что-то логическую цепочку не прослеживаю совсем. Можно ведь и так сказать: "Визы у мигрантов какие? Правильно, белорусские. А консульства белорусского в Ираке нет. Значит кто помог белорусской стороне уладить все дипломатические и пр. визовые вопросы? Правильно, СШП"
Никто у вас, в России, ничего не просит. Но, правда, когда дело до международных судов доходит (например споры газовые с Украиной) - платите, как миленькие, тем самым признавая свои косяки - все ваши понты, пафос и мания величия заканчиваются
Гость305948
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Гость306756
Что-то логическую цепочку не прослеживаю совсем. Можно ведь и так сказать: "Визы у мигрантов какие? Правильно, белорусские. А консульства белорусского в Ираке нет. Значит кто помог белорусской стороне уладить все дипломатические и пр. визовые вопросы? Правильно, СШП"
Только вы так в своём вранье запутались, что забыли, что теперь реальные дипломатические контакты у властей Беларуси есть только с Россией.
Гость Саша
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Все эти, так называемые обвинения, очередное попрошайничество..!
Гость305948
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Амштадт
Нет, блин, вы тут будет гадить по-всякому, а Россия должна заботится о вашем комфорте? Чтобы было удобно гадить ей? Как вы к кому-то так и к вам кто-то. Лучше конечно сапогом да по роже. Доиграются, довоняются.
Вы с Донбассом сначала разберитесь - с 2014-<цензура> года Донбасс в подвешенном состоянии и непонятно, войдёт он или нет в состав России. А то понты одни да пафос с манией величия: "Да мы - Россия, да мы такие Великие, наш ответ не заставит себя ждать..." Думаете, что кто-то вас испугается, а с вас все смеются, поскольку как можно быть такими упрямыми идиотами, позволяя свою страну изнутри разворовывать и разрушать, и думать, что все беды из-за Запада
Гость306756
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Гость305948
Визы у мигрантов какие? Правильно, белорусские. А консульства белорусского в Ираке нет. Значит кто помог белорусской стороне уладить все дипломатические и пр. визовые вопросы? Правильно, Россия.
Что-то логическую цепочку не прослеживаю совсем. Можно ведь и так сказать: "Визы у мигрантов какие? Правильно, белорусские. А консульства белорусского в Ираке нет. Значит кто помог белорусской стороне уладить все дипломатические и пр. визовые вопросы? Правильно, СШП"
Гость305948
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Визы у мигрантов какие? Правильно, белорусские. А консульства белорусского в Ираке нет. Значит кто помог белорусской стороне уладить все дипломатические и пр. визовые вопросы? Правильно, Россия.
Настоящий ОДЕССИТ
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Пшеки совсем тронулись мозгами. Хотя, что взять с убогих.
Гость300051
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Ага это Петров и Боширов по ночам караваны беженцев тропами в Польшу ведут. Кретины злобные этиполенья и мозгов ноль.
Амштадт
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Нет, блин, вы тут будет гадить по-всякому, а Россия должна заботится о вашем комфорте? Чтобы было удобно гадить ей? Как вы к кому-то так и к вам кто-то. Лучше конечно сапогом да по роже. Доиграются, довоняются.
Гость305517
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То ли еще будет.
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