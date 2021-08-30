На Западе продолжают демонизировать образ нашей страны

И дня не проходит, чтобы в информационном поле не появилось заявление какого-нибудь из европейских или американских политиков о "страшных и коварных" планах нашего государства. На этот раз отличился государственный деятель из Польши. Он убежден, что мы хотим подорвать стабильность этой страны с помощью безудержного потока мигрантов.



План, якобы разработанный хитроумными российскими "агрессорами" в устах поляка получил звучное название "Северный поток – 3". По мнению бывшего заместителя главы польского Минобороны Ромуальда Шереметьева, наша страна решила нанести удар по Польше с помощью мощного и бесконтрольного потока беженцев в это европейское государство. Мол, мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы утопить Польшу в несчастных иностранцах.

Шереметьев отмечает, что польское государство действительно оказалось переполнено беженцами, и поток обездоленных людей может серьезно усилиться. Такое положение дел серьезно беспокоит государственного деятеля. Однако почему он решил возложить всю вину за происходящее на Российскую Федерацию, понять сложно.

Тем не менее, по его версии наплыв мигрантов был организован нашей страной с целью нанести ущерб интересам Варшавы, пишет РИА "Новости".

Поляк также негативно высказался о российской газовой магистрали "Северный поток – 2". Политика весьма печалит, что наш трубопровод вскоре начнет эксплуатироваться.

Ранее стало известно, что Польша отправила своих полицейских на границу с Белоруссией. Таким образом они хотят спасти свою страну от наплыва нелегалов.