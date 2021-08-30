Странное предложение президента Эстонии по сдерживанию России вызвало удивление

Странное предложение президента Эстонии по сдерживанию России вызвало удивление
Фото: Annika Haas/Three Seas/www.globallookpress.com
В экспертном сообществе гадают, зачем страна обратилась к Евросоюзу с просьбой "защитить" ее от Москвы

В западных государствах не смолкает антироссийская риторика. При этом некоторые заявления европейских держав вызывают недоумение у опытных экспертов. Так, военный специалист Владимир Козин никак не может понять, какие цели преследуют эстонские власти, предлагая Евросоюзу осуществить ряд действий по "сдерживанию России".

Недавно лидер Эстонии Керсти Кальюлайд обратилась к ЕС и попросила коалицию дать Таллину деньги на создание системы ПВО. Мол, только такое вооружение способно защитить государство от мифической российской агрессии.

Комментируя данное событие, военный эксперт отметил, что подобного рода шаги являются милитаризмом в действии. Козин подчеркнул, что наша страна никогда не угрожала эстонскому государству. Поэтому защищаться от выдуманной агрессии эстонцам не нужно.

Эксперт считает, что заявление эстонского президента является не более чем провокацией и попыткой нагнетания обстановки на международной арене. Также Козина удивило, что у этого европейского государства нет денег на защиту собственных рубежей. Тем более, что Эстония является участницей НАТО, а блок обещал защищать все вступившие в альянс государства.

К слову, недавно эстонские власти отказали российским дипломату в визе.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость300364
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Деньги у алкашки заканчиваются, не хватает на новое платье для ее ЛГБТ "сына" или как это чмо там называется. Что у рогулей, что у вымиратов риторика всегда одна - дайте грошей. В 100 случаях из 100.
Настоящий ОДЕССИТ
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Она опять стала ширятся. То по минному полю бегает, то на хохляндию наезжает, то денежек просит на наркоту и опять же хочет разорвать дипотношения с Россией. Чудная какая-то Кальюбляйдь.
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