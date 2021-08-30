В Москве оценили два сценария "возвращения" Крыма Киеву

В Москве оценили два сценария "возвращения" Крыма Киеву
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти Незалежной призвали попробовать возвратить на родину уехавших за лучшей жизнью в Европу и РФ граждан страны

Представители Незалежной раз за разом предлагают несерьезные популистские прожекты по "возвращению" Крыма в лоно неньки. Очередными такими идеями отметился бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый. Его планы прокомментировал "Ленте.ру" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее пан Чалый в эфире телеканала "Наш" назвал два способа "возвращения" Крыма в состав Украины. Первый из них идет под кодовым сценарием "Карфаген должен быть разрушен" – "абсолютно конфронтационная" стратегия, от которой постепенно отказывается Запад в силу ее неэффективности. Сей прожект, по замыслу украинца, может привести к развалу России и сыграть на руку киевскому режиму.

Кроме того, Незалежная не в состоянии "договориться по Крыму" из-за принципиальной позиции Москвы, но ситуацию изменят успехи украинского государства. И тогда к нему сами захотят присоединиться все регионы России. Как именно постмайданные власти могут осуществить оба сценария, дипломат уточнять не стал, передает РИА "Новости".

Джабаров считает, что Запад не идет на конфронтацию с Москвой не в силу своей слабости, как утверждает пан Чалый, а потому что в этом нет смысла. По его словам, зарубежные политики рассуждают о российском полуострове так, будто он безлюден. Однако в регионе проживают около двух миллионов человек, и эти "люди семь лет назад сказали свое слово, что хотят вернуться назад в Россию", заметил сенатор.

Что касается второго сценария, то тут Украине предстоит долгий путь для процветания, чтобы стать привлекательным для россиян государством, подчеркнул Джабаров.

По его мнению, прежде чем говорить о "присоединении" регионов РФ к Незалежной, нужно киевскому режиму добиться возвращения на родину украинцев, уехавших из страны на заработки или за лучшей жизнью, в том числе в Россию.

Добавим, с берегов Днепра периодически звучат заявления о том, каким образом и когда соборная имеет возможность "вернуть" Крым. Чаще всего местный истеблишмент разных уровней выражает надежды на "распад" Российской Федерации. Причем подобным прожектам отдают предпочтение даже дипломаты.

Так, в начале августа экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в одном из интервью высказал мысль, что Западу был бы выгоден развал РФ на несколько "нормальных" стран и произойдет это уже через 20 лет. Причем, как это масштабное событие может не задеть саму Незалежную, украинец не стал прогнозировать.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость300051
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Оба варианта непроходные. Первый вариант даже смешон. Если предположить что Россия развалилась ни один регион не ломанется к незалежным насмотревшись что у них творится а тем более менять свой язык на хазарскую мову. Ну а второй вариант очень долгосрочен если вообще возможен, для этого надо прекратить воровать и заниматься исключительно своим государством то есть быть самостоятельным чего укры уже потеряли.
Гость300364
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Ты забыл набздеть что в России с голодухи доедают последних ежей и бобров. Исправляйся, а то хозяин стекломоя не нальет за то, что отклоняешься от методички.
Пан казал рагуль облизал
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Хохлы ,это не паразиты ,а редкостные мрази ,эту чубатую заразу даже при союзе не любили
Истребляю чубатых рагулей
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Есть два пути одни у <цензура> другой ,у рот как любят чубатые рагули.
Каклы традиционно cосуt.
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Гость306871
С вами и так все прервали торговые отношения. Осталось с Ираном дурью торговать
Что куришь какел ?
Гость306871
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Гость299627
Прервать все торговые отношения. Хохлы это паразиты.
С вами и так все прервали торговые отношения. Осталось с Ираном дурью торговать
Гость306756
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Очередной бред бывшего. Я не понимаю, когда хохла выпинывают из власти, в голову пинают так, что мозг из шароваров вываливается чтоли?
Гость299627
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Прервать все торговые отношения. Хохлы это паразиты.
Гость из Крыма
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Идиотизм - это болезнь, а хохлоидилтизм - это еще и заразная для окружающих болезнь. Зачем холоидиотов комментировать?
Каклы традиционно cосуt.
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каклы такие каклы ...
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