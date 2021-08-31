Россия трепещет от страха перед Польшей и Украиной - СМИ

Россия трепещет от страха перед Польшей и Украиной - СМИ
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Москва продолжает яростные атаки на Варшаву, считают польские журналисты

Ничто не внушает Кремлю такой ужас, как вероятность союза между Варшавой и Киевом. Такого мнения придерживает польский обозреватель Gazeta Polska Codziennie Ежи Любах.

Он заявил, что в российских генах буквально "вписана" любовь к деспотизму и желание навязать всем окружающим странам собственные порядки. Порабощенные, по его словам, народы, в числе которых Литва, Латвия и Эстония, смогли обрести свободу, которой воспользовались для создания военного союза в рамках "Инициативы трех морей". Хотя после прихода к власти Джо Байдена они остались без ключевого союзника – США. 

Обозреватель полагает, что Украина должна присоединиться к проекту "Междуморья". Любах указал, что на данный момент военный потенциал участников превышает тот, которым распологает Россия. К этому страну должна, как минимум, подтолкнуть "смертельная опасность" заключенного между Москвой и Берлином экономического союза в виде "Северного потока -2". 

Более того, указал он, Польша и Украина, несмотря на существующие противоречия, должны объединиться вместе – другого потециального союзника среди соседей у Незалежной нет. Это уже осознали киевские власти, которые пригласили польского президента Анджея Дуду в качестве главного гостя на "Крымской платформе", заявил журналист.

"Яростные атаки российской пятой колонны в Польше на наше руководство свидетельствуют о том, что Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!", – приводит еего заключительные слова RT.

В Польше полагают, что именно Россия имеет непосредственное отношение к наплыву мигрантов в ЕС со стороны Белоруссии. Причина – желание подорвать существующую стабильность в европейских странах.

Источник: Gazeta Polska Codziennie
Роман ИГНАТОВ
Гость306871
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Гость307195
Смешно. Вот мне одно интересно, в Польше система ПРО хорошо работает? xD
Достаточно хорошо, чтоб сбивать ваши мультяшные ракеты
Гость306871
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Эта озлобленность у русских от собственного бессилия. Они до сих пор под впечатлением что они «сверхдержава»
Гость306868
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Жалко россии
Русские опомнитесь. Вас после 1989 года стало на 15 млн меньше в россии. Скоро будет ещё меньше. Китайцы имеют русских женщина за Уралом. россия скоро развалится. Лучше о россии думайте, не думайте о территориях. В россии кавказцев и мусульман будет больше и больше. Армяне будут рулить
Во, еще один "знаток", ты там не правильно чурбан намотал и бороду не расчесал или чуб растрепался? Если не в курсе дел, не лезь со своими троллячьими идеями на сайты РоссСМИ
Гость306868
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Гость305948
Этим идиотам высокомерным с пафосом и манией величия, пропитанным насквозь соловьевско-киселевской пропагандой, бесполезно объяснять. Они реально пойдут за ЕР голосовать, как болванчики, искренне веря, что реально деньги идут не на обогащение чинушей и их семей, а на борьбу с Западом
"борьба с западом" фееричную ты дурь употребляешь, нам ваш запад интересен только как торговым партнерам, в остальном вы нам в уй не впились.
Гость298192
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Эти выдумки последнее средство для поддержания "боевого" духа?
Гость305948
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Жалко россии
Русские опомнитесь. Вас после 1989 года стало на 15 млн меньше в россии. Скоро будет ещё меньше. Китайцы имеют русских женщина за Уралом. россия скоро развалится. Лучше о россии думайте, не думайте о территориях. В россии кавказцев и мусульман будет больше и больше. Армяне будут рулить
Этим идиотам высокомерным с пафосом и манией величия, пропитанным насквозь соловьевско-киселевской пропагандой, бесполезно объяснять. Они реально пойдут за ЕР голосовать, как болванчики, искренне веря, что реально деньги идут не на обогащение чинушей и их семей, а на борьбу с Западом
Гость307195
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Смешно. Вот мне одно интересно, в Польше система ПРО хорошо работает? xD
Гость305948
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Гость300051
Не трынди убогий если не знаешь. Кстати а на чем держится армия свидомной не подскажешь да и армия поленьев не далеко от хохлов ушла, даже свой танк Твярдый нормально сделать смогли.
На себя посмотри, убогий. Вечерами Соловьева-Скабееву и т.п. смотришь, и думаешь, что оттуда истинную инфу получаешь
Гость307193
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Гость307186
Где продают то что курил автор?
В Польше продают.
Гость300051
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Гость305948
Так Россия держится на военке 70 годов. Про арматы, Су-57 и т.п. одни только рассказы и попытки поставок нескольких единиц на экспорт, а реального массового производства нет - деньги выделяются бюджетные, но разворовываются
Не трынди убогий если не знаешь. Кстати а на чем держится армия свидомной не подскажешь да и армия поленьев не далеко от хохлов ушла, даже свой танк Твярдый нормально сделать смогли.
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