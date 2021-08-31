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Ничто не внушает Кремлю такой ужас, как вероятность союза между Варшавой и Киевом. Такого мнения придерживает польский обозреватель Gazeta Polska Codziennie Ежи Любах.
Он заявил, что в российских генах буквально "вписана" любовь к деспотизму и желание навязать всем окружающим странам собственные порядки. Порабощенные, по его словам, народы, в числе которых Литва, Латвия и Эстония, смогли обрести свободу, которой воспользовались для создания военного союза в рамках "Инициативы трех морей". Хотя после прихода к власти Джо Байдена они остались без ключевого союзника – США.
Обозреватель полагает, что Украина должна присоединиться к проекту "Междуморья". Любах указал, что на данный момент военный потенциал участников превышает тот, которым распологает Россия. К этому страну должна, как минимум, подтолкнуть "смертельная опасность" заключенного между Москвой и Берлином экономического союза в виде "Северного потока -2".
Более того, указал он, Польша и Украина, несмотря на существующие противоречия, должны объединиться вместе – другого потециального союзника среди соседей у Незалежной нет. Это уже осознали киевские власти, которые пригласили польского президента Анджея Дуду в качестве главного гостя на "Крымской платформе", заявил журналист.
"Яростные атаки российской пятой колонны в Польше на наше руководство свидетельствуют о том, что Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!", – приводит еего заключительные слова RT.
В Польше полагают, что именно Россия имеет непосредственное отношение к наплыву мигрантов в ЕС со стороны Белоруссии. Причина – желание подорвать существующую стабильность в европейских странах.
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