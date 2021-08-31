Путин уволил нескольких высокопоставленных сотрудников МВД после скандала

Путин уволил нескольких высокопоставленных сотрудников МВД после скандала
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Освобождение от должностей произошло после уголовного дела о превышении полномочий, сообщает источник

В Министерстве внутренних дел России произошли серьезные кадровые изменения: два заместителя главы столичной полиции лишились должности – Наталья Агафьева и Андрей Понорец. Лишены постов и два генерала из центрального аппарата ведомства. Один из них – Дмитрий Шаробаров, который больше десяти лет возглавлял транспортный главк ведомства.

Как отмечает "Ъ", ссылаясь на указ президента, некоторые генералы ушли с постов после давнего поручительства за экс-главу полиции в Камчатке, ставшего фигурантом уголовного расследования – бывшего начальника краевого УМВД Михаила Киселева, в отношении которого возбудили дело о превышении должностных полномочий 

Таким образом, указом президента России несколько высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов освобождены от занимаемых должностей. Однако, пишет "Ъ", решение является в целом предсказуемым.

В августе 2020 года глава МВД Владимир Колокольцев решил временно отстранить от должности замглавы московского главка Андрея Понорца, главу УМВД по юго-западу столицы Юрия Демина и замглавы департамента госслужбы и кадров МВД Виталия Краснова. Указанные лица подали рапорты. Все они еще четыре года назад поручились за Киселева, которого позднее задержали в рамках ст. 286 Уголовного кодекса. Следствие считает, что в прошлом году высокопоставленные чины камчатской полиции получали откат за подмену дорогой рыбной продукции на более дешевый и меньший в объеме вариант. Колокольцев вылетел в Камчатку для объявления об отставке Киселева.

Как отмечает источник, глава МВД крайне принципиален в вопросах личного поручительства за подчиненных, а также тех, за кого они сами выступали поручителями.

Покинула ведомство и экс-глава следственного управления московского МВД Наталья Агафьева, подавшая рапорт еще в мае 2021 года. По закону она еще два года могла находиться на службе. Рапорт был подан вскоре после смены руководства следственного департамента министерства, который возглавил Сергей Лебедев. Прежний глава подразделения Александр Романов покинул должность, а затем и органы после привлечения к ответственности его двух заместителей.

В апреле президент России освободил от должности первого заместителя главы ФСИН Анатолия Рудова.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость306871
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А ещё российские мусора самые коррумпированные. Уровень коррупции в мусарне запредельный
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