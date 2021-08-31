Американским генералам стало стыдно за главу Пентагона

Американским генералам стало стыдно за главу Пентагона
Ллойд Остин. Фото: Ssgt. Julian Kemper/Dod/www.globallookpress.com
Офицеры испугались за свою страну, которой управляют такие руководители

Глава Пентагона Ллойд Остин должен уйти в отставку. С таким требованием выступили американские адмиралы и генералы. Почти 90 высокопоставленных офицеров, многие из которых уже покинули службу, подписали открытое письмо, опубликованное на портале Flag Officers For America.

По оценке генералов, ситуация с выводом войск из Афганистана показала, что с такими руководителями Америка находится в опасности. Пентагон не должен был допускать столь постыдных ошибок в Кабуле. Глава Минобороны Остин, когда увидел, что президент США Джо Байден к нему не прислушивается, должен был сам подать в отставку.

Но в итоге Вашингтон проявил слабость, в том числе перед талибами (Талибан – запрещенная в РФ террористическая организация), и теперь с ним никто не будет считаться.

"Ущерб репутации США не поддается описанию. Теперь еще долгие годы нас будут рассматривать как ненадежного партнера в любом международном деле",

– приводит РИА ФАН выдержку из письма. Помимо Остина, генералы требуют уволить также главу Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, по вине которого современное военное оборудование стоимостью десятки миллиардов долларов попало к "врагам Америки".

Аналогичное мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп. По его мнению, США могли покинуть Афганистан "с гордостью". Вместо этого они уходят с позором, растеряв уважение даже тех, кто их уважал прежде. "Нами руководят дураки", – признал Трамп.

Ранее Пентагон официально объявил, что миссия США в Афганистане завершена.

Источник: Flag Officers For America
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

Литва создала для нелегалов ужасные условия проживания: жалуются беженцы

Мигрантов кормят макаронами с консервами и дают дурно пахнущую воду

В Москве оценили два сценария "возвращения" Крыма Киеву

Власти Незалежной призвали попробовать возвратить на родину уехавших за лучшей жизнью в Европу и РФ граждан страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей