Офицеры испугались за свою страну, которой управляют такие руководители

Глава Пентагона Ллойд Остин должен уйти в отставку. С таким требованием выступили американские адмиралы и генералы. Почти 90 высокопоставленных офицеров, многие из которых уже покинули службу, подписали открытое письмо, опубликованное на портале Flag Officers For America.

По оценке генералов, ситуация с выводом войск из Афганистана показала, что с такими руководителями Америка находится в опасности. Пентагон не должен был допускать столь постыдных ошибок в Кабуле. Глава Минобороны Остин, когда увидел, что президент США Джо Байден к нему не прислушивается, должен был сам подать в отставку.

Но в итоге Вашингтон проявил слабость, в том числе перед талибами (Талибан – запрещенная в РФ террористическая организация), и теперь с ним никто не будет считаться.

"Ущерб репутации США не поддается описанию. Теперь еще долгие годы нас будут рассматривать как ненадежного партнера в любом международном деле",

– приводит РИА ФАН выдержку из письма. Помимо Остина, генералы требуют уволить также главу Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, по вине которого современное военное оборудование стоимостью десятки миллиардов долларов попало к "врагам Америки".

Аналогичное мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп. По его мнению, США могли покинуть Афганистан "с гордостью". Вместо этого они уходят с позором, растеряв уважение даже тех, кто их уважал прежде. "Нами руководят дураки", – признал Трамп.

Ранее Пентагон официально объявил, что миссия США в Афганистане завершена.