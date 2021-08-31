В Швеции усмотрели вызов в действиях России

В Швеции усмотрели вызов в действиях России
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
В Стокгольме допустили установление контактов с РФ в обход официальных властей

Москва действует вопреки интересам европейцев, и это является причиной "проблем" в ее отношениях с Брюсселем и со Стокгольмом в частности. Об этом заявила глава МИД Швеции Анн Линде.

"Отношения Швеции и ЕС с Россией будут оставаться сложными до тех пор, пока Россия будет действовать, бросая вызов нашим интересам и ценностям", 

– приводит RT ответ высокопоставленного дипломата на запрос шведского парламентария.

При этом Линде допустила, что Швеция и другие члены ЕС смогут найти "возможности" для выстраивания отношений с Россией. Для этого она предлагает общаться не только с официальным руководством РФ, но и налаживать контакты с "политической оппозицией".

Ранее власти Швеции объявили о масштабной модернизации армии и увеличении военных расходов почти вдвое из-за "усиления" России. На днях стало известно, что Стокгольм уже увеличил группировку в Балтийском море. При этом рядовые шведы недовольны сотрудничеством своей страны с НАТО.

Источник: RT
Николай ВИКТОРОВ
Гость306871
Пожаловаться Ответить
Это не вызов а очередной выпендреж похмельных рашкован вместе с их быдло-президентом
Гость299219
Пожаловаться Ответить
Как бы Россия не поступала они всегда придираются, то не то и это не так, а поэтому Россия должна действовать только исходя из своих интересов. Ну как они.
Гость299562
Пожаловаться Ответить
Еще одна безмозглая идиотка - видимо родственница президенши Эстонии. Эстонию вообще -то еще Петр I у Швеции купил "со всей живностью". Видимо и эти дуры в "живность" попали.
Гость307218
Пожаловаться Ответить
Непонятки из их фразы. То есть мы их интересам вызов бросать не можем, а они нашим интересам пожалуйста. Это что же за демократия такая
Гость302274
Пожаловаться Ответить
Такие статьи уже боты умеют писать. Даже зарифмованные
Настоящий Одессит
Пожаловаться Ответить
Читал читал и ни хрена не понял.
Гость306868
Пожаловаться Ответить
У меня пес задирал кота, коту надоело он опи3дюлил пса, пес поджав хвост прибежал ко мне жаловаться. Это про это статья?
1
новости партнеров

Политолог спрогнозировал итог визита Зеленского в США

Расстроенный лидер может отправить в отставку весь кабмин, считает эксперт

В Москве оценили два сценария "возвращения" Крыма Киеву

Власти Незалежной призвали попробовать возвратить на родину уехавших за лучшей жизнью в Европу и РФ граждан страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей