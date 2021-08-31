Дипломат заявил, что стороны достигли практически всех запланированных договоренностей

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подпишут все дорожные карты по интеграции. Соответствующее заявление сделал сегодня, 31 августа, посол республики в Российской Федерации Владимир Семашко.

Представитель страны встретился с главой Воронежской области Александром Гусевым и вице-спикером Государственной думы Алексеем Гордеевым, выразив уверенность, что процесс подписания карт находится уже на финишной прямой.

Как отмечает источник, встреча президентов должна состояться 9 сентября в российской столице. В Кремле ранее указали, что мероприятие запланировано на начало осени.



