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Влияние Турции на черноморский бассейн беспокоит Россию. Первая не скрывает своих притязаний на Крым, однако действует крайне осмотрительно, используя деловой подход. В целом же отношения между двумя странами вокруг Черного моря можно считать "осторожным сотрудничеством", пишет обозреватель украинского главреда Илья Куса.
Периодически можно довольно часто услышать неофициальные отсылки Турции к Крыму – в представлении Эрдогана этот полуостров является той частью, на которую Анкара может влиять как на бывший регион в составе Османской империи.
Однако до открытых столкновений, уверен журналист, дело не дойдет. Тем не менее, российская сторона обеспокоена влиянием Турции в черноморской бассейне и на украинском юге. Украина же является для турков способом сдерживания ряда российских амбиций в религиозной, политической и информационной сферах.
В целом же Россия довольно чувствительна и принципиальна в вопросах территориальных притязаний по Крыму, а потому не может не обращать внимание на заявления турецких политиков и общественников о полуострове.
Однако пока что "соперничество" между странами является скрытным, пишет журналист. Нельзя говорить о том, что Анкара вынашивает скрытые планы по захвату полуострова, однако пытается влиять на ситуацию через крымских татар.
Не стоит забывать и о том, что Турция приостановила поставки своих "Байрактаров" украинской стороне, несмотря на конкуренцию с Россией на рынке вооружения. Вполне очевидно, что Москва не хотела бы видеть турецкие дроны, потенциально используемые против РФ со стороны ВСУ.
"Тем более, что эти БПЛА существенно изменили военный баланс в Ливии, Сирии и на Закавказье", – пишет Куса.
Не так давно обозреватель газеты Türkiye Мерьем Айбике Синан заявила, что Крым принадлежит исключительно тюркам.
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