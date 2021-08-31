Глава Незалежной заявил, что готов к серьезному диспуту

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, какие соглашения намерен подписать с американскими партнерами в рамках своего визита в Соединенные Штаты. Глава государства указал, что, в общей сложности, украинской стороне предстоит заключить три оборонительных соглашения.

Зеленский также уточнил, что обсудит с президентом США Джо Байденом "важные вещи" в вопросах экономики – украинская делегация приготовилась к длительному диспуту вокруг "Северного потока – 2", а потому надеется на заключение энергетического соглашения.

Президент Украины отметил, стоя у входа в отель, где решил остановиться перед встречей с американским коллегой, что не может с точностью рассказать о соглашении вокруг "Северного потока – 2". Такие определенности, заявил Зеленский, в настоящее время отсутствуют.

"Я сказал "должно быть", потому что все знают, что дьявол – в деталях. Нужно немного подождать", – заявил Зеленский журналистам TCH.ua (заблокировано в РФ).

Напомним, 31 августа украинский лидер прибыл вместе с супругой и своей администрацией в Соединенные Штаты. Зеленский уже успел поселиться с командой в отеле, который расположен напротив Белого дома. 1 сентября в Вашингтоне должны пройти переговоры президента Незалежной с американским лидером Джо Байденом.

Как отмечает "Диалог", украинская дипломатия еще не осуществляла более напряженных подготовительных мероприятий к президентскому визиту.

Ранее советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Киев рассчитывает от американской стороны получить помощь, финансовый размер которой соответствовал бы вложениям Соединенных Штатов в Афганистан. Украинский чиновник заявил, что Незалежная и так приложила массу усилий для безопасности Европы.