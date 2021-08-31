"Дьявол в деталях": Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Байденом

"Дьявол в деталях": Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Байденом
Фото: www.president.gov.ua
продолжениеНа Украине определили новую цель для атаки России
Глава Незалежной заявил, что готов к серьезному диспуту

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, какие соглашения намерен подписать с американскими партнерами в рамках своего визита в Соединенные Штаты. Глава государства указал, что, в общей сложности, украинской стороне предстоит заключить три оборонительных соглашения.

Зеленский также уточнил, что обсудит с президентом США Джо Байденом "важные вещи" в вопросах экономики – украинская делегация приготовилась к длительному диспуту вокруг "Северного потока – 2", а потому надеется на заключение энергетического соглашения.

Президент Украины отметил, стоя у входа в отель, где решил остановиться перед встречей с американским коллегой, что не может с точностью рассказать о соглашении вокруг "Северного потока – 2". Такие определенности, заявил Зеленский, в настоящее время отсутствуют.

"Я сказал "должно быть", потому что все знают, что дьявол – в деталях. Нужно немного подождать", – заявил Зеленский журналистам TCH.ua (заблокировано в РФ).

Напомним, 31 августа украинский лидер прибыл вместе с супругой и своей администрацией в Соединенные Штаты. Зеленский уже успел поселиться с командой в отеле, который расположен напротив Белого дома. 1 сентября в Вашингтоне должны пройти переговоры президента Незалежной с американским лидером Джо Байденом.

Как отмечает "Диалог", украинская дипломатия еще не осуществляла более напряженных подготовительных мероприятий к президентскому визиту. 

Ранее советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Киев рассчитывает от американской стороны получить помощь, финансовый размер которой соответствовал бы вложениям Соединенных Штатов в Афганистан. Украинский чиновник заявил, что Незалежная и так приложила массу усилий для безопасности Европы.

Егор МАЛКОВ
Гость301719
Пожаловаться Ответить
Какой диспут? Не дай Бог деда разбудишь, тебя Псаки уроет. Ты ему колыбельную спой... тихонечко.
Гость306841
Пожаловаться Ответить
клоун)
Гость307245
Пожаловаться Ответить
Попрошайка)))
1
новости партнеров
По теме

Политолог спрогнозировал итог визита Зеленского в США

Расстроенный лидер может отправить в отставку весь кабмин, считает эксперт

Путин улыбается: в США оценили эффект афганских событий для России

В Азии и на Ближнем Востоке ожидается перестановка сил ключевых игроков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей