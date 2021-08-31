На Украине определили новую цель для атаки России

Киев за сутки может потерять стратегически важную точку

У Украины есть еще один "лакомый кусочек", на который намерена претендовать Россия. Это, по мнению бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, Змеиный остров в Черном море. Захватив его, Москва фактически лишит Киев портов в Одесской и Николаевской областях.

Романенко напомнил, что неподалеку от Змеиного находится буровая вышка, которую Россия уже "захватила" в 2014 году. Власть над акваторией между вышками и островом позволит Москве без опаски разрабатывать газовое месторождение.

"Если это произойдет, то они нам перекроют судоходство. (…) Остров играет стратегическую роль",

– приводит слова Романенко "Главред". Генерал пояснил, что Незалежная уже осталась без судоходства по азовскому направлению. Оккупация Змеиного сделает невозможным свободное движение украинских судов в Черном море, что повредит Киеву как с торгово-экономической точки зрения, так и военно-политической.

По словам генерала, Россия может захватить остров очень быстро – буквально за сутки. Поэтому Киев заранее готовится к возможной атаке: проводит учения и "работает" с мировым общественным мнением.

Ранее стало известно, что Киев нанял иностранные суда для изучения залежей газа в Черном море, при этом сейсморазведчики настойчиво кружат вблизи российских буровых установок. Для охраны своих буровых установок Россия привлекла корабли Черноморского флота.

Что касается Украины, то у нее, по мнению американского эксперта, флот "украла" Россия, но США и другие западные союзники Незалежной усердно помогают ей собрать новый.