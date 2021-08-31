Посольство США в Белоруссии сократило штат

Требование выдвинула белорусская сторона

Америка была вынуждена сократить штат дипломатической миссии в Белоруссии. Об этом говорится на официальном сайте посольства США в Республике в "Фейсбук".

Это уже второй раз за три месяца, когда Вашингтон возвращает на родину представителей американской дипмиссии по приказу белорусских властей. Напомним, МИД Белоруссии посоветовал Штатам до первого сентября сократить свой штат, оставив в нем только пять человек.

Свое условие белорусская сторона объясняет тем, что Америка первой решила "ограничить взаимодействие и диалог". Речь здесь идет о санкциях, которые США ввели в августе. Тогда в черный список попали более 40 организаций и физлиц из Белоруссии, напоминает РИА "Новости".