Посольство США в Белоруссии сократило штат

Требование выдвинула белорусская сторона

Америка была вынуждена сократить штат дипломатической миссии в Белоруссии. Об этом говорится на официальном сайте посольства США в Республике в "Фейсбук".

Это уже второй раз за три месяца, когда Вашингтон возвращает на родину представителей американской дипмиссии по приказу белорусских властей. Напомним, МИД Белоруссии посоветовал Штатам до первого сентября сократить свой штат, оставив в нем только пять человек.

Свое условие белорусская сторона объясняет тем, что Америка первой решила "ограничить взаимодействие и диалог". Речь здесь идет о санкциях, которые США ввели в августе. Тогда в черный список попали более 40 организаций и физлиц из Белоруссии, напоминает РИА "Новости". 

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Политолог спрогнозировал итог визита Зеленского в США

Расстроенный лидер может отправить в отставку весь кабмин, считает эксперт

Путин улыбается: в США оценили эффект афганских событий для России

В Азии и на Ближнем Востоке ожидается перестановка сил ключевых игроков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей