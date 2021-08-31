"Газпром" после запуска "Северного потока-2" сможет шантажировать Европу - эксперт

"Газпром" после запуска "Северного потока-2" сможет шантажировать Европу - эксперт
Фото: Jens Büttner/ dpa / www.globallookpress.com
В Варшаве предупредили потребителей российского сырья на континенте о возможных искусственных "сбоях" с поставками

В будущем Москва, несмотря на все усилия Берлина и  обещания немцев Вашингтону, может шантажировать с помощью газа любую из стран Европы. С таким прогнозом выступил эксперт из Польского института международных дел Бартош Белищук, который пытается найти истинную причину сокращения объемов поставок российским монополистом сырья европейским потребителям.

В беседе с порталом Biznes Alert он обратил внимание на то, что "Газпром" в последнее время всячески подчеркивает, что осуществляет все свои обязательства перед иностранными партнерами. Да, сейчас есть рост цен на голубое топливо, но нет кризиса в поставках. Однако с ними могут быть проблемы уже ближайшей осенью, предупреждает поляк.

Многие аналитики полагают, что поставки вернутся в норму после запуска "Северного потока – 2" и более миролюбивой политики Киева в отношении Москвы. Тем не менее, подобные предположения свидетельствуют о возможных "газовых" манипуляциях в будущем. И тут пан Белищук вспомнил взрыв и последующий за ним пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" на Ямале, который произошел 5 августа.

"Какой бы ни была причина, стоит обратить внимание на более широкий политический контекст. Возможный сбой в поставках, особенно в страны Центральной и Восточной Европы, под предлогом технических проблем или без каких-либо объяснений, это то, что "Газпром" может практиковать, особенно учитывая его многолетние нарушения на рынке", – заявил эксперт.

Поляк обрисовал действия Москвы по "шантажу" Европы: сначала с "угрозой" выступит президент РФ Владимир Путин, требуя определенные уступки, а через несколько недель или месяцев случится технический "сбой".

Кроме того, пан Белищук поставил под сомнение возможности Германии в будущем противодействовать России, если она вознамерится использовать энергоресурсы в качестве политического оружия. Этим за последнее время очень рьяно пугают европейцев США, Польша и Украина.

Он заметил, что сейчас Берлин прилагает все усилия для того, чтобы поскорее запустить газопровод "Северный поток – 2". По его мнению, тем самым Старому Свету будет окончательно навязано энергетическое сотрудничество с Москвой, а "Газпром" избежит потенциальных репутационных потерь из-за задержки поставок голубого топлива.

Ранее глава ГТСУ Сергей Макогон заявил, что у Польши и Украины есть все возможности для создания общего хаба, который может обеспечить восточно– и центральноевропейские страны газом, чтобы не попасть в полную зависимость от "СП-2". При этом Варшава и Киев почему-то не ведут такую же яростную борьбу против, например, "Турецкого потока".

Источник: Biznes Alert ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Настоящий ОДЕССИТ
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Завтра 1 день осени. Скоро солнечный и жаркий октябрь, ноябрь и декабрь. Мне нравится когда на улице -25 по Цельсию, правда в доме жарко -18.)
Анатолий Хмельницкий
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Через Украину проходят две трубы. Одна с газом и вторая с нефтью. Но Украина не может шантажировать Россию нефтяной трубой, так как есть альтернатива. Поэтому Россия прокачивает нефть через Украину по конкурентным ценам за транзит и никто не кричит, что Россия может прекратить поставки нефти через Украину потому что Украина предлагает конкурентные цены за транзит нефти и не выставляет условие "качай или плати".
Анатолий Хмельницкий
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"пытается найти истинную причину сокращения объемов поставок".
Не там ищет. Сократили Катар и США. Газпром как раз нарастил поставки. Но признать виновником США страшно.
Боцман
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На заводе делают сжиженный газ,никакого отношения к транзиту.
Кира
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С 1975 г.б выл шантаж со стороны СССР и России ?? Когда???
Гость298849
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Хоть бы кто-нибудь мне объяснил, чем отличается "шантаж и зависимость", если газ транспортировать через СП2 от украинской трубы??? Понятно, что кто-то потеряет халяву от транзита, кто-то будет платить за газ дороже, но ведь кому-то это будет и значительно дешевле. Это чистый бизнес с устранением ненужных посредников. Европа все равно не купит газа ни больше ни меньше газа хоть через какой газопровод. Так в чем угроза СП2 для Европы?
Гость306868
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"особенно учитывая его многолетние нарушения на рынке" - а не укрозасранцы ли шантажировали Европу? Че этот пан пиндит то?
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