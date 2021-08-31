Чистоту сентябрьских выборов обеспечат блокчейн и наблюдатели – Венедиктов

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За выборами в Москве будет организован тщательный мониторинг. Это гарантирует их прозрачность и честность, заверил руководитель Общественного штаба по наблюдению за голосованием в столице Алексей Венедиктов.
В период выборов 17-19 сентября в Общественном штабе разместится Группа разбора. Ее задача – отслеживать все сообщения с участков и проверять поступившую информацию с помощью, просматривая видеозаписи с камер наблюдения. Здесь же будет организован Видеоцентр, где наблюдатели смогут следить за ситуацией на участках в режиме реального времени, подключившись к трансляциям. Тут же будут сидеть операторы колл-центра.
Кроме того, при штабе будут находиться три участковых избирательных комиссии дистанционного электронного голосования (УИК ДЭГ) и электронный штаб. Они смогут выводить на печать информацию из блокчейн-сети. Такой "бумажный след" позволит сверять количество зарегистрированных онлайн-избирателей, число полученных бюллетеней и отданных голосов, рассказал Венедиктов.
Впрочем, следить за ходом электронного голосования сможет любой желающий. Для этого достаточно зайти на страницу в интернете, где будет отображаться статистика по всем действиям голосующих в зашифрованном виде. О преимуществах технологии блокчейна ранее высказались специалисты.
К настоящему моменту в Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы вошли уже 15 тысяч человек. Это позволит организовать общественный контроль на всех избирательных участках столицы на всех этапах выборов.
17-19 сентября 2021 года москвичам предстоит выбрать депутатов в Госдуму VIII созыва, довыбрать представителей в Московскую городскую Думу и муниципальный совет района Щукино. Сделать это можно на традиционных избирательных участках по месту постоянной регистрации или онлайн. Для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) необходимо подать заявку до 13 сентября.
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