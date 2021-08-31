Лавров одной едкой фразой описал киевские власти

Лавров одной едкой фразой описал киевские власти
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Министр отметил: от таких политиков можно ждать, что угодно

Уже несколько лет мировое сообщество следит за ситуацией в украинском государстве. Кризис так и не преодолен, действующие власти теряют рейтинги, народ недоволен. Глава нашего МИД Сергей Лавров в свойственной ему манере одной меткой фразой охарактеризовал действия нынешних верховодцев Незалежной.

Руководитель главного российского внешнеполитического ведомства не стал деликатничать и прямо объявил, что каждые киевские власти "тупиковее" предыдущих.

"Там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее", – констатировал шеф российской дипломатии.

Лавров добавил, что даже не знает, что еще можно ожидать от руководителей Незалежной. В своем текущем состоянии администрация государства может осуществить любую выходку.

Ранее министр иностранных дел язвительно прошелся по очередной инициативе украинского лидера Владимира Зеленского.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость306756
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Стареет шеф МИДа. Самая его емкая фраза, описывающая укрополитиков: Дб <цензура>
Гость302274
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Гость307333
А какое дело ватному шариковскому режиму свинорылых до Украины? Свои проблемы все порешали- кончились?!
Сударь, когда Вы так утверждаете, то имеете ввиду, что вы, как нация, к "ватному шариковскому режиму свинорылых" не относитесь. Однако история последних 30 лет показывает обратное. Куда вы дели наследие СССР, на которое горбатилась вся страна? Вы уничтожаете свою страну и считаете, что все должны смотреть на это равнодушно. А у здравых людей возникают мысли, что нужно забрать у вас то, что попало вам случайно и чем вы по-хозяйски распорядиться не можете. А знаете почему не можете? Много хрюкаете и мало работаете (см. начало)
Гость307333
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А какое дело ватному шариковскому режиму свинорылых до Украины? Свои проблемы все порешали- кончились?!
Настоящий ОДЕССИТ
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Лавров как всегда прав. Удивительное, непредсказуемое и обалденно глупое руководство хохлостана.
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