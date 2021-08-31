Схваченная в Минске россиянка рассчитывает на помилование

Скандал с гражданкой России Софией Сапегой, которую задержали на территории Белоруссии вместе с оппозиционером Романом Протасевичем, находится под пристальным вниманием прессы. Также, как известно, этот вопрос обсуждался на самом высоком уровне. По словам адвоката россиянки, весьма велика вероятность того, что Сапега будет помилована.



Именно такое мнение высказал юрист Антон Гашинский, который ведет дело Сапеги. По оценкам адвоката, вероятность получить помилование у его подзащитной составляет примерно 50% – шансы на успех действительно высоки.

Эксперт по судебным разбирательствам напомнил, что ситуация вокруг Сапеги обсуждалась во время встречи российского лидера Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. По мнению Гашинского, именно слова Владимира Владимировича могли оказать серьезное влияние на позицию белорусских властей.

Также адвокат считает, что одним из возможных вариантов развития событий будет экстрадиция Софии на территорию России. В таком случае девушка будет отбывать срок на родине, пишет "Лента.ру".

Сейчас Сапега все также находится под домашним арестом. Девушку разместили в Минске. Ей предоставили возможность общаться с родственниками по телефону и в режиме онлайн. Никаких жалоб от россиянки не поступает.

Кстати, в начале лета отец Софии попросил у белорусского лидера Александра Лукашенко помиловать его наследницу. Мужчина записал трогательное видеообращение.