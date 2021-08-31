Здоровье словаков стало заложником политики властей из-за вакцинации "Спутником V"

Здоровье словаков стало заложником политики властей из-за вакцинации "Спутником V"
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва ждет от Братиславы, когда там закончится период "неуклюжего" политического лавирования

Вопросы здравоохранения, в частности, в Словакии, "становятся заложниками внутриполитической борьбы". Об этом во вторник, 31 августа, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Так он прокомментировал RT информацию Российского фонда прямых инвестиций о том, что Словакия использовала всю вакцину "Спутник V", поставленную РФ в начале текущего года.

"Эта борьба характеризуется тем, что политические ориентиры разных сил ставятся выше вопросов благосостояния населения и применяются различного рода маневры", – сказал специалист.

Он напомнил, что в течение года внутри Республики отношение к нашей вакцине менялось несколько раз и в результате из-за этого на сегодня сложилась парадоксальная ситуация. По его словам, у населения "Спутник V" пользовался популярностью, был эффективен, зато ряд местных политиков высказывали в адрес России некие претензии.

"Эта двусмысленность словацких нынешних реалий говорит не в их пользу", – считает Оленченко.

Эксперт надеется на то, что "период неуклюжего политического маневрирования" со стороны Братиславы скоро закончится и она приступит к нормальным отношениям с Москвой.

Ранее сегодня стало известно, что Словакия использовала всю вакцину "Спутник V" из партии, поставленной в начале 2021 года. В частности, российским препаратом привился вице-премьер и глава Минфина страны Игорь Матович, который и стал главный идеологом продвижения данного лекарства в Республике. Иногда даже при помощи неуместных шуток про Украину.

Из-за раздрая и несогласованности внутри словацкого правительства, в котором некоторые требовали сначала регистрации этого лекарства европейским регулятором, вакцинирование "Спутником V" началось лишь в начале июня. Это при том, что первые 200 тыс доз препарата поступили в Республику еще 1 марта.

По данным РИА "Новости, запись на вакцинацию была закрыта 30 июня, т.к. срок годности закупленного "Спутника V" заканчивается 31 августа.

В итоге, из пяти миллионов граждан страны первую прививку от коронавируса получили 2,37 млн человек, вторую – 2,21 млн словаков.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость306653
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Настоящий ОДЕССИТ
Страшно то, что этот выбор не народа, а неадекватной руководящей верхушки.
так народ как таковой нигде ничего не выбирает.
народ - это не определенная масса людей со своими мнениями.
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Страшно то, что этот выбор не народа, а неадекватной руководящей верхушки.
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