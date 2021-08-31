На Украине пообещали со страшной силой "лупить" Россию

На Украине пообещали со страшной силой "лупить" Россию
Фото: Dmytro Smolyenkoukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Представитель офиса Зеленского приготовился к нападению Москвы из Белоруссии или Крыма

Киевский режим ответит Москве "всем, что есть на вооружении" Незалежной в случае начала боевых действий. Об этом грозно предупредил россиян советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, более известный как мужчина-карамелька.

Он дал интервью через ютуб-канал украинскому журналисту-скандалисту Роману Цимбалюку, который на больших пресс-конференциях президента России Владимира Путина все время пытается задеть нервы верховного главнокомандующего мантрами об "агрессии" и "оккупации", и каждый раз получающий достойные ответы.

Пан Арестович ожидает нападения РФ или с территории Белоруссии, или из Крыма, но постмайданные руководители готовы отразить атаку по всему периметру соборной.

"Мы будем лупить их со страшной силой всем, что есть. А у нас много есть и много чего будет скоро, судя по результатам визита в Америку. В Кремле это прекрасно пока знают", – объявил советник Андрея Ермака.

Он отметил, что в стране никто не испытывает сантиментов – ни президент, ни военнослужащие, и если Украине навяжут боевые действия, то армия "ответит всем, что есть на вооружении".

Ранее в интервью программе программе "Время Голованова" на канале "Украина 24" "карамелька" подчеркнул, что в случае наступления "русских" в Донбассе, "мы будем воевать и даже идти в контрнаступление". Насколько далеко пан Арестович собрался дойти, не стал уточнять.

Зато в этом же эфире украинец пояснил, почему киевский режим не намерен разрывать торговые отношения с Российской Федерацией, а также закрывать с ней границу. А ларчик просто открывался – РФ является для Незалежной пятым по объему торговым партнером.

Напомним, президент Владимир Зеленский сейчас находится в Вашингтоне, куда он прибыл на встречу с хозяином Белого дома Джо Байденом. Сообщалось, что украинский лидер будет просить американского коллегу остановить российский "Северный поток-2", который практически пребывает на стадии запуска, а также вооружений и денег.

Источник: Ютуб-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость300051
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Господи какие дебилы в укрорейхе сидят. Ну флаг им в руки и гирю на яйца. Кстати первый университет в Киеве был открыт в 1834 году а в Москве 1755 году так что хохлятское быдло даже свою историю не знает. Хотя они ее сами изобретают могут и Египетские пирамиды своим детищем назвать.
да так, что ползти будете до.......
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Гость298779
Да, ты прав. Лупанут, но по рашистским мразям, да так, что ползти будете до квакающей московии (учитывая, что тогда когда в Киеве уже был университет, то на месте московии квакали лягушки), что ни есть, но от души так, что на столетия забудете дорогу в Киев.
В 1991г, когда шароварные получили независимость и Россия взяла на себя все долги СССР, коммуняка-бандеровец Кравчук пел, что "Украина через 5-10 лет станет второй Францией"! Русский народ продолжал кормить украинского паразита газовыми деньгами, а паразит все-равно хотел панской плети, вымирал с 52 млн. до 25 млн. в 2020г, разваливал и гробил собственную экономику, просил кредиты МВФ, лебезил и холуйствовал перед новыми хозяевами из ЕС и США
Да, ты прав. Лупанут,
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Гость298779
Да, ты прав. Лупанут, но по рашистским мразям, да так, что ползти будете до квакающей московии (учитывая, что тогда когда в Киеве уже был университет, то на месте московии квакали лягушки), что ни есть, но от души так, что на столетия забудете дорогу в Киев.
Панасы, поясните ваши позиции:
1. Почему самые ярые патриоты руины не могут говорить на украинском?
2. Почему самые ярые патриоты руины утверждают, что идет война с РФ, но о том что их страна ведет торговые отношения с РФ они предпочитают умалчивать?
3. Почему самые ярые патриоты руины не едут на Донбасс воевать?
в Киеве уже был университет,
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Гость298779
Да, ты прав. Лупанут, но по рашистским мразям, да так, что ползти будете до квакающей московии (учитывая, что тогда когда в Киеве уже был университет, то на месте московии квакали лягушки), что ни есть, но от души так, что на столетия забудете дорогу в Киев.
Хрюклы, Владимир Великий был русским князем из рода Рюриковичей. Ваших предков - чубатых хазар - он гонял на юге Руси, как пестрожопых щеглов)) Нужно было ему остаточно депортировать ваших предков на вашу историческую родину в Афганистан, и тогда бы вы больше никогда не поганили русскую землю своими свинячьими копытами))
Гость307406
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Животное, ты там в своей выгребной яме сильно то не булькай, захлебнешься, дегенерат малолетний. Поколение вонючего немытого бидла изображает из себя патриотов Украины. В том что ты нищий урод виноваты лишь твои дегенераты родители, не научившие скотину думать, работать и быть человеком. Пшл вон..
Гость307402
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Как же они боятся возмездия за то, что натворили. Это похоже на нервный срыв, истерику, крик отчаяния. Ведь знают, что с ними следует сделать, знают, какую кару заслуживают
Каклы традиционно cосуt.
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дбл <цензура>
Гость298779
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Гость300289
Лупануть пару раз смогут, далее будут стерты в порошок и потом будут приследуемыми всю жизнь включая родственников дядь теть племяшей, лично прослежу что бы бандеровские руководители не смогли размножаться в полной мере.
Да, ты прав. Лупанут, но по рашистским мразям, да так, что ползти будете до квакающей московии (учитывая, что тогда когда в Киеве уже был университет, то на месте московии квакали лягушки), что ни есть, но от души так, что на столетия забудете дорогу в Киев.
Гы
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"будем лупить их со страшной силой всем, что есть".
Основная масса укровояк пошла в армию чтобы получать хоть какие-то деньги, а не дохнуть в котлах, по-другому там заработать невозможно. Еще есть живые остатки недобитков из Дебальцево, Иловайска, Изварино, они рассказали подрастающим бобуинам как их там метелили. И поэтому они и бегут целыми подразделениями. Никто не пойдет подыхать за Арестовича, который сам в окопы не собирается.
Гость300289
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Лупануть пару раз смогут, далее будут стерты в порошок и потом будут приследуемыми всю жизнь включая родственников дядь теть племяшей, лично прослежу что бы бандеровские руководители не смогли размножаться в полной мере.
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