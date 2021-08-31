Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Сегодня, 31 августа, в офисе Владимира Зеленского родилась блестящая идея. Советник главы офиса украинского президента Украины Алексей Арестович предолжил отнять у России бренд "русских", а заодно и изменить название страны.
На Украине пока остановились на варианте Русь-Украина, отметив, что работа над переименованием страны еще ведется. В интервью Роману Цимбалюку Арестович также добавил, что никак не добьется, чтобы "войну", которая сейчас ведется между двумя странами, называли "русско-российской". Мария Захарова не смогла пройти мимо этой новости, решив подсобить украинцам в поиске нового названия.
В своем телеграм-канале дипломат подчеркнула, что рада наконец понять, чем действительно занимаются в офисе Зеленского. "А то, не скрою, были вопросы", – добавила Захарова.
Далее она предложила свой вариант нового названия Украины.
"Дарю – Укрусь. Не благодарите",
– закончила официальный представитель МИД РФ.
В комментариях многие пользователи поддержали эту идею. Другие же отметили, что им страшно от того, что творится в соседней Украине.
"Смешно, но жутковато", "Испанский стыд за братский народ", "Мария, это пять!", "Посмешище… Господи! Образумь...", "Гениально", "Это очень смешно",
– написали под постом.
Ранее Арестович пообещал со страшной силой "лупить" Россию в случае начала боевых действий.
Расстроенный лидер может отправить в отставку весь кабмин, считает эксперт
В Азии и на Ближнем Востоке ожидается перестановка сил ключевых игроков
значит попала в яблочко
у вас самые главные нашальники (вальцман и ееврей) алкаши и наркоманы играющие хреном на пианино но вам как бы и не стыдно за них
вы переписываете историю.выдумываете себе героев и победы и не стыдно,маршируете по кукуеву - не стыдно
самолетами ракетами обстреливали народ - не стыдно..
одесситов сожгли и растоптали - не стыдно
вы манкурты и мутанты какой с вас спрос,вы нелюди..
гениально..
свидомиты.дарим,заслужили,столько прыгали и гадили ..