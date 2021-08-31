"Укрусь": Захарова высмеяла идею советника Зеленского о переименовании Украины

"Укрусь": Захарова предложила офису Зеленского новое название для Украины
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Официальный представитель МИД РФ иронично прокомментировала очередную инициативу Незалежной

Сегодня, 31 августа, в офисе Владимира Зеленского родилась блестящая идея. Советник главы офиса украинского президента Украины Алексей Арестович предолжил отнять у России бренд "русских", а заодно и изменить название страны. 

На Украине пока остановились на варианте Русь-Украина, отметив, что работа над переименованием страны еще ведется. В интервью Роману Цимбалюку Арестович также добавил, что никак не добьется, чтобы "войну", которая сейчас ведется между двумя странами, называли "русско-российской". Мария Захарова не смогла пройти мимо этой новости, решив подсобить украинцам в поиске нового названия. 

В своем телеграм-канале дипломат подчеркнула, что рада наконец понять, чем действительно занимаются в офисе Зеленского. "А то, не скрою, были вопросы", – добавила Захарова. 

Далее она предложила свой вариант нового названия Украины. 

"Дарю – Укрусь. Не благодарите", 

– закончила официальный представитель МИД РФ. 

В комментариях многие пользователи поддержали эту идею. Другие же отметили, что им страшно от того, что творится в соседней Украине. 

"Смешно, но жутковато", "Испанский стыд за братский народ", "Мария, это пять!", "Посмешище… Господи! Образумь...", "Гениально", "Это очень смешно", 

– написали под постом. 

Ранее Арестович пообещал со страшной силой "лупить" Россию в случае начала боевых действий. 

Источник: Телеграм-канал "Мария Захарова" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость 243689
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Гость307410
Изменить название замечательная идея , ещё бы переехали куда-нибудь , в Африку или северный полюс, а окарину бы приличные люди заселили , вот бы было здорово. Революции не помогают ворье и быдло как были так и остались
Заселили бы немцами и французами и край бы зацвёл , без этих варюг и коррупционеров
Гость307424
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Гость 34567
Представитель МИДА занимается тем, что обзывает соседнюю страну . Дуре заняться больше нечем ? Как впрочем и всей расеи . Глаз с Украины не сводят .
Ты с русских глаз не сводишь на их сайте гадишь , получается тебе нечем заняться а не им
Гость 34567
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Представитель МИДА занимается тем, что обзывает соседнюю страну . Дуре заняться больше нечем ? Как впрочем и всей расеи . Глаз с Украины не сводят .
М
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Гость 34567
Алкоголичка Захарова пропила совесть и стыд . И это лицо МИДА ? Фу , пакость и дешевка .
из твоего рота попытка оскорбить марию звучит как похвала
значит попала в яблочко
у вас самые главные нашальники (вальцман и ееврей) алкаши и наркоманы играющие хреном на пианино но вам как бы и не стыдно за них
вы переписываете историю.выдумываете себе героев и победы и не стыдно,маршируете по кукуеву - не стыдно
самолетами ракетами обстреливали народ - не стыдно..
одесситов сожгли и растоптали - не стыдно
вы манкурты и мутанты какой с вас спрос,вы нелюди..
Гость 34567
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Алкоголичка Захарова пропила совесть и стыд . И это лицо МИДА ? Фу , пакость и дешевка .
Гость307410
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Изменить название замечательная идея , ещё бы переехали куда-нибудь , в Африку или северный полюс, а окарину бы приличные люди заселили , вот бы было здорово. Революции не помогают ворье и быдло как были так и остались
М
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укрусь....
гениально..
свидомиты.дарим,заслужили,столько прыгали и гадили ..
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