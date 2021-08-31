Официальный представитель МИД РФ иронично прокомментировала очередную инициативу Незалежной

Сегодня, 31 августа, в офисе Владимира Зеленского родилась блестящая идея. Советник главы офиса украинского президента Украины Алексей Арестович предолжил отнять у России бренд "русских", а заодно и изменить название страны.

На Украине пока остановились на варианте Русь-Украина, отметив, что работа над переименованием страны еще ведется. В интервью Роману Цимбалюку Арестович также добавил, что никак не добьется, чтобы "войну", которая сейчас ведется между двумя странами, называли "русско-российской". Мария Захарова не смогла пройти мимо этой новости, решив подсобить украинцам в поиске нового названия.

В своем телеграм-канале дипломат подчеркнула, что рада наконец понять, чем действительно занимаются в офисе Зеленского. "А то, не скрою, были вопросы", – добавила Захарова.

Далее она предложила свой вариант нового названия Украины.

"Дарю – Укрусь. Не благодарите",

– закончила официальный представитель МИД РФ.

В комментариях многие пользователи поддержали эту идею. Другие же отметили, что им страшно от того, что творится в соседней Украине.

"Смешно, но жутковато", "Испанский стыд за братский народ", "Мария, это пять!", "Посмешище… Господи! Образумь...", "Гениально", "Это очень смешно",

– написали под постом.

Ранее Арестович пообещал со страшной силой "лупить" Россию в случае начала боевых действий.