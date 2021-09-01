Однако, полагает сенатор, американцы не смогут долго продержаться без войн

Речь Джо Байдена об уходе США из Афганистана близка к сенсации, поскольку означает, что Вашингтон отказывается от политики "смены режимов", которая практически 30 лет определяла поведение страны на международной арене. Такого мнения придерживается российский сенатор Алексей Пушков.

В своем телеграм-канале он написал, что о провале американского курса на международной арене свидетельствовали примеры Ирака, Ливии, Сирии и Венесуэлы, однако официальное признание этого факта президентом страны говорит о том, что уроки не прошли даром.

"В случае подлинного отказа США от военных попыток переустройства других государств это подведет черту под американскими интервенциями и серьезно изменит международную роль США", – полагает он.

Пушков отметил, что в аналогичном направлении Штаты вел и предыдущий глава страны Дональд Трамп, но ему не позволяли сделать подобное заявления постоянные атаки демократов и агрессивные либеральные СМИ. Байден, по его мнению, находится в ином положении.

Новый смысл американской доктрины теперь будет заключаться в сосредоточении сил на противостоянии России и Китаю. Хотя сенатор не исключил, что заявление американского президента было сделано под эффектом от "афганского синдрома". Военные концерны США, которые зарабатывали на вмешательстве страны в другие государства, делали на этом гиганские деньги – отказаться от них будет сложно. Поэтому есть вероятность, что через некоторое время Байден может передумать, либо за него это сделают преемники.

Напомним, накануне американский лидер, комментируя итоги военной миссии в Афганистане заявил, что вывод войск из страны – это решение об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других государств, приводит его заявление RT. Американцы должны сосредоточить силы на вызовах, которые бросают два ключевых противника США на мировой арене – Китаю и России.