Американского лидера ожидает другое мероприятие

Президент Соединенных Штатов Джо Байден примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Овальном офисе Белого дома. Тем не менее, в расписании главы государства отсутствует совместная пресс-конференция вместе с лидером Незалежной.

На 1 сентября Байдена ожидает брифинг по экономическим вопросам. В его графике на этот день перед этим мероприятием обозначена встреча с Зеленским, где американский лидер подтвердит "уверенную поддержку" украинскому суверенитету, а также общим действиям по развитию энергетики и проведению необходимых реформ в стране.

Среди ключевых вопросов на встрече в Белом доме обозначено урегулирование ситуации на востоке страны и "Северный поток – 2", а также гарантии энергобезопасности Незалежной, отмечает "Общественная служба новостей".