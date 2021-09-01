Обманул всех: как президент Гани сбежал из Афганистана

Обманул всех: как президент Гани сбежал из Афганистана
Ашраф Гани. Фото: Pete Marovich / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Беглый лидер смог всех провести и вылететь из страны с бюджетными деньгами

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани назначил в день своего бегства из страны совещание с кабинетом министров. Однако, когда правительство ожидало появления президента, последний уже вылетел из аэропорта Кабула, о чем рассказал посол исламской республики в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

По словам дипломата, экс-глава государства не просто предал своих соратников, но и ограбил население собственной страны, захватив бюджетные средства. Никто из заместителей не был в курсе о планах афганского лидера.

Агбар также сообщил, что лично переговорил с главой Министерства обороны из правительства беглого президента, узнав следующую информацию: советник лидера позвонил в оборонное ведомство и сообщил, что Гани появится на совещании в 16:00. Пока чиновники готовились к мероприятию и ждали, тот уже покинул страну. Из Кабула вылетели три самолета.

Посол Афганистана заявил, что "Талибан"* смог беспрепятственно захватить всю территорию страны из-за предательства беглого президента – Гани проводил крайне сомнительную кадровую политику, отсеивая идейных чиновников и ставя на их место тех, у кого не было никаких представлений о дальнейших действиях в сложившейся ситуации.

Дипломат также указал, что в течение десяти дней талибы захватили  Афганистан, несмотря на то, что армия республики прошла обучение  у Североатлантического альянса и располагала современным вооружением.

Ранее стало известно, что экс-глава Минсвязи и информационных технологий Афганистана устроился на работу курьером. В прошлом году чиновник переехал в ФРГ, а до этого входил в состав афганского кабмина, где занимал указанную должность в 2018 – 2020 гг.

*запрещенная в России организация
Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Боцман
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Прям джин из кувшина.
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