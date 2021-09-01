"Черт знает когда": на Украине оценили перспективы вступления в ЕС

"Черт знает когда": на Украине оценили перспективы вступления в ЕС
Фото: VItalii Kliuiev via www.imago-im / www.imago-images.de /www.globallookpress.com
Стране пора избавляться от идолопоклонничества в лице других государств, заявил обозреватель

Украинские элиты и общественность с ура-патриотами сконцентрировались на том, что до Евросоюза "еще 20 лет". Никто не стал обращать внимания на высказывание президента Эстонии о том, что необходимо ждать столь "исторического момента", заявил политэксперт Тарас Загородний.

Обозреватель отметил, что в недавнем интервью "Европейской правде" эстонский лидер Керсти Кальюлайд заявила, что в настоящее время Украина не соответствует требованиям вступления в ЕС. При этом президент сразу же указала, что перед этим Незалежной нужно разобраться со своими претензиями на территории, охваченные военным конфликтом, и таким образом "дождаться поворота истории".

Загородний заявил, что через 20 лет, вполне вероятно, вместо Евросоюза будет что-то другое – таким образом, Кальюлайд намекнула, что членство Украина в ЕС получит "черт знает когда".

В свое время прибалтийские страны смогли попасть в Евросоюз – РФ не слишком противилась. Однако здесь, считает политэксперт, речь идет о принципиальном для Москвы моменте.

Эксперт привел в пример Турцию, которой обещали длительное время членство в Евросоюзе. Анкара же провела индустриализацию, руководствуясь национальными интересами, и стала уже крупным игроком, "вокруг которого бегают". 

По этой причине, полагает обозреватель, тему членства в Европейском союзе Киеву необходимо закрыть навсегда и вместо этого наращивать свою военную промышленность, занимаясь поиском союзников.

Таким образом, указал журналист, Украине нужно прекратить заниматься поисками своего объекта поклонения и работать на собственные интересы.

Ранее советник главы администрации президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина не способна построить "либеральную демократию".

Источник: Главред ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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