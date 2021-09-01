Литва отказалась помогать Белоруссии расследовать дело о геноциде

Литва отказалась помогать Белоруссии расследовать дело о геноциде
Фото: Star-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Вильнюс отклонил даже просьбу о допросе свидетелей литовскими следователями

Белоруссия получила от Литвы отказ на просьбу о правовой помощи в рамках уголовного дела о геноциде на территории республики во время Второй мировой войны. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РБ.

Ранее белорусское ведомство обратилось с официальным запросом к литовским правоохранителям в рамках следствия по делу об уничтожении нацистами и пособниками фашистской Германии белорусов и советских граждан других национальностей в период с 1941 по 1944 годы. Минск просил коллег в Вильнюсе допросить жителей Литвы, которые, как было установлено следователями, в годы Великой Отечественной войны были причастны к истреблению населения Белоруссии.

В Генпрокуратуре Литвы отказались это делать, пояснив, что подобные допросы могут нести "вред безопасности и правам граждан".

"Таким образом, Генпрокуратура Литвы (…) фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия",

– заключили в Минске.

Запрос белорусской стороны касался, в частности, бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса. По данным Генпрокуратуры РБ, он служил адъютантом при руководителе немецкого полицейского батальона Антанаса Импулявичюса, получившего за свои зверства на территории Белоруссии прозвище "Минский мясник".

В конце войны Адамкус перебрался в Германию, а затем в США, сменил имя, сделал хорошую карьеру за океаном. Потом он вернулся в родную Литву, где дважды избирался президентом и возглавлял республику с 1998 по 2009 годы.

Ранее литовские власти запретили своим компаниям сотрудничать с белорусскими партнерами под угрозой лишения госсубсидий.

Источник: Генпрокуратура РБ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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Они своих не сдадут.
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