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Белорусский лидер Александр Лукашенко использует потоки беженцев у границ с Литвой и Польшей в своих целях. Еврокомиссия может принять ряд мер в качестве ответа на такие действия, о чем сообщила член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон.
Еврокомиссар заявила, что у нее есть "ощущение" того, что предполагаемые действия белорусской стороны в виде миграционных потоков у границ ЕС вызваны санкционными мерами Брюсселя в отношении Минска.
Однако, указала Йохансон, Еврокомиссия готова усилить давление против Белоруссии.
"Я отвечаю за визовую систему. И это то, что мы могли бы приостановить в отношении тех, кто связан с режимом Лукашенко", – заявила еврокомиссар по внутренним делам, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.
Напомним, Евросоюз называет возникшую у белорусских границ ситуацию "гибридной войной", будто бы устроенной официальным Минском против европейских государств в отместку за санкционные меры. Многие официальные представители и высшие должностные лица в ЕС уверены, что власти республики мстят за ограничения, якобы провоцируя рост нелегальной миграции.
Как отмечает источник, днем ранее польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к главе государства Анджею Дуде с призывом ввести 30-дневный режим ЧП на границе с Белоруссией, обвинив Минск в шантаже за отказ пускать к себе мигрантов обратно в республику. При этом прибалтийские страны, включая Польшу, отказывают мигрантам в пропуске.
Известно, что Польша также направила к границам полицейских. Глава МВД страны назвал ситуацию "циничной игрой" со стороны Лукашенко.
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Это-же пи3дец, господа! У политика сложилось "ощущение", т.е. если у Бидона сложится ощущение что пингвины - враги, он Антарктиду бомбить начнет? Так чтоли?