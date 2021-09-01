"Могла быть другая страна": Путин рассказал школьникам о влиянии исторических событий на Россию

"Могла быть другая страна": Путин рассказал школьникам о влиянии исторических событий на Россию
Фото: www.kremlin.ru
Президент РФ провел лекцию в рамках марафона общества "Знание"

В России сейчас проживает около 146 миллионов человек. А могло быть в три раза больше. Виной всему драматические события, которые выпали на долю нашей страны. Это отметил президент РФ Владимир Путин, выступая перед школьниками во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке в среду, 1 сентября.

Глава государства напомнил ребятам, что в 20 веке российская государственность дважды испытывала сильнейшие потрясения. Сначала после революции 1917 года была разрушена Российская империя, затем в 1991 г. распался Совесткий Союз.

"Если бы они (эти события – прим.ред.) не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек", 

– рассказал Путин. Он призвал ребят внимательно проанализировать, что послужило "спусковым крючком" для этих исторических катаклизмов и с какими последствиями пришлось столкнуться гражданам страны.

При этом президент обратил внимание, что для изучения этого и других вопросов важно пользоваться только проверенными источниками информации, а не первым попавшимся сайтом в интернете, где дилетант может выдавать свою точку зрения за истину в последней инстанции.

Именно поэтому в России возрождается общество "Знание" – там для работы привлекаются узкие специалисты в каждой области, сведениям которых можно доверять, пояснил президент.

Второй просветительский марафон общества "Знание" проходит в РФ с 1 по 3 сентября. На его площадках выступят более 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, бизнесмены. Лекции первого марафона набрали в интернете более 70 млн просмотров.

Источник: Сайт Кремля ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Grumbler
Пожаловаться Ответить
Да, "Могла быть другая страна". Без жуликов и воров.
Амштадт
Пожаловаться Ответить
Если бы не трусость и глупость российского руководства, то и Украина могла бы быть другой. Неужели было непонятно, что договариваться со свиньями и проститутками бесполезно. У животных одна извилина - продать себя на Запад хоть кем,хоть чушкой хоть тушкой. Они точно также бы визжали и воняли сделай Донбасс свободным от мразей. И санкции были бы теми же. И этого придурка яныковича можно было посадить в Харькове и обьявить его столицей Украины, чтобы обьединить сопротивление свиньям. Да и от разбиения Украины на разные регионы ничего бы не произошло. Потом бы она воссоединилась в федерацию.
1
новости партнеров
По теме

Новых скидок не будет: в России ответили на чаяния белорусов получать газ задаром

Экспортные цены не могут быть аналогичны внутренним

Путин улыбается: в США оценили эффект афганских событий для России

В Азии и на Ближнем Востоке ожидается перестановка сил ключевых игроков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей