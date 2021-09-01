"Могла быть другая страна": Путин рассказал школьникам о влиянии исторических событий на Россию

Президент РФ провел лекцию в рамках марафона общества "Знание"

В России сейчас проживает около 146 миллионов человек. А могло быть в три раза больше. Виной всему драматические события, которые выпали на долю нашей страны. Это отметил президент РФ Владимир Путин, выступая перед школьниками во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке в среду, 1 сентября.

Глава государства напомнил ребятам, что в 20 веке российская государственность дважды испытывала сильнейшие потрясения. Сначала после революции 1917 года была разрушена Российская империя, затем в 1991 г. распался Совесткий Союз.

"Если бы они (эти события – прим.ред.) не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек",

– рассказал Путин. Он призвал ребят внимательно проанализировать, что послужило "спусковым крючком" для этих исторических катаклизмов и с какими последствиями пришлось столкнуться гражданам страны.

При этом президент обратил внимание, что для изучения этого и других вопросов важно пользоваться только проверенными источниками информации, а не первым попавшимся сайтом в интернете, где дилетант может выдавать свою точку зрения за истину в последней инстанции.

Именно поэтому в России возрождается общество "Знание" – там для работы привлекаются узкие специалисты в каждой области, сведениям которых можно доверять, пояснил президент.

Второй просветительский марафон общества "Знание" проходит в РФ с 1 по 3 сентября. На его площадках выступят более 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, бизнесмены. Лекции первого марафона набрали в интернете более 70 млн просмотров.