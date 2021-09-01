Лукашенко получит от России новую партию оружия

Лукашенко получит от России новую партию оружия
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/ via Globallookpress.com /www.globallookpress.com
Глава республики сообщил, что такие системы страны "очень нужны"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планируемых поставках вооружения в страну. Как указал глава республики, речь идет о технике российского производства, о чем лидер заявил сегодня, 1 сентября, выступая перед журналистами.

Лукашенко указал на авиационную технику, включая самолеты и вертолеты, а также средства противовоздушной обороны. Не исключено, добавил он, что РФ передаст Минску С-400.

Президент Белоруссии пояснил, что на днях подписал распоряжение, в соответствии с которым Российская Федерация устроит для республики поставки указанной техники, передает РИА ФАН.

"Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил", – указал глава государства.

По словам белорусского лидера, речь идет о современнейшем военном оборудовании, которым армия республики "дооснастится". После проведения масштабных военных учений "Запад-2021" станет ясно, какая дополнительная техника потребуется вооруженным силам Белоруссии – ее можно также закупить у России, сообщил Лукашенко.

Ранее президент заявил, что надеется приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400 по "сходной цене", выразив уверенность в том, что Кремль пойдет навстречу. По мнению китайских аналитиков, вряд ли просьбы Минска будут удовлетворены, так как у страны нет средств на столь дорогостоящую покупку и ресурсов для того, чтобы не допустить утечки о ЗРК в другие страны.

До этого президент Белоруссии заявил, что армия готова нанести "непоправимый ущерб" странам НАТО в случае агрессии со стороны соседей.

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость283783
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Что значит "не допустить утечки о ЗРК в другие страны",когда Россия С-400 свободно продает даже Турции,стране-НАТО ?.
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