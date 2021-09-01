Зеленский поделился в США амбициозными планами и попросил денег

Зеленский поделился в США амбициозными планами и попросил денег
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Американцы согласились помочь финансово, но не в том объеме, на который рассчитывал Киев

Через 5 -10 лет Украина станет успешным и устойчивым государством, на которое смогут полагаться союзники. Об этом заявил в Вашингтоне президент Владимир Зеленский, анонсируя будущую трансформацию Незалежной. Вот только денег у Киева на это нет.

Зеленский не стал скрывать, что цели у его команды амбициозные: план развития включает уже 80 проектов, с помощью которых Украина станет "форпостом безопасности", а также "цифровым, инфраструктурным и аграрным хабом". По предварительным подсчетам, на реализацию этих проектов потребуется 277 млрд долларов. Часть средств придется занять, признал Зеленский и позвал американский бизнес активнее помогать Киеву.

"Мы не просим подарков – нам нужны возможности, доступ к дешевым кредитам", 

– цитирует главу Незалежной "Свободная пресса".

Учитывая, что ВВП Украины в 2020 г. составил 155,5 млрд долларов, занимать придется немало. Ведь, помимо экономических проектов, есть еще военные. Как сказал сам Зеленский, Украине нужно как минимум 15 млрд долларов на новый флот.

В Белом доме уже дали понять, что деньгами помогут, хотя и не в том объеме, на который рассчитывали украинские власти. В том числе по линии Эксимбанка (структуры, созданной в США для поддержки национального бизнеса на иностранных рынках) будет выделено 3 млрд долларов. Еще 60 млн Киев получит в виде оружия, в частности, систем Javelin, уточняет издание "Капитал".  

Не исключены и еще разные "плюшки", поскольку главная встреча Зеленского – с президентом США Джо Байденом" – еще впереди: Белый дом ее немного отодвинул. Совместной пресс-конференции по итогам переговоров в США не запланировано.

Источник: Офис президента Украины
Николай ВИКТОРОВ

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