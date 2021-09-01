Президент решил сделать из Украины "космическую державу"

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с известным астронавтом Биллом Нельсоном, который ныне является администратором NASA. Об этом 31 августа президент Незалежной сам написал на своей странице в "Твиттер".

Однако правильно запомнить должность бывшего космонавта он не смог. Глава государства с гордостью сообщил, что встретился в США с "директором" NASA. По словам украинского лидера, визит оказался плодотворным: партнеры обговорили проекты, в которых Незалежная может принять участие.

"Обсудили проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями" – заявил Зеленский на своей странице в социальных сетях.

Президент не стал уточнять, о каких конкретных уникальных технологиях идет речь, и заявил, что ждет визита Нельсона на Украину.

Україна має знову стати космічною державою. Сьогодні плідно обговорили з директором @NASA @SenBillNelson проекти, до яких 🇺🇦 може долучитися зі своїми унікальними космічними технологіями. І чекаємо Білла Нельсона з візитом в Україні! pic.twitter.com/sl4M0lBbJg — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

На ошибку главы Украины обрало внимание издание "Страна.ua".

Ранее в пресс-службе офиса Зеленского анонсировали ряд встреч президента с представителями Минэнерго США, Пентагона, Госдепартамента, Всемирного банка и NASA, во время которых ему предстоит подписать ряд важных документов стратегического значения.

Во время диалога с коллегами из Вашингтона Зеленский заявил, что через несколько лет Украина станет сильным и надежным государством, на которое могут рассчитывать ее союзники. Однако для этого предстоит реализовать десятки проектов и создать соответствующую инфраструктуру в различных сферах – по подсчету официального Киева, необходимо порядка 277 млрд долларов. Президент сообщил, что для этого стране понадобятся "дешевые кредиты".