Зеленский перепутал должность главы NASA

Зеленский перепутал должность главы NASA
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Президент решил сделать из Украины "космическую державу"

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с известным астронавтом Биллом Нельсоном, который ныне является администратором NASA. Об этом 31 августа президент Незалежной сам написал на своей странице в "Твиттер".

Однако правильно запомнить должность бывшего космонавта он не смог. Глава государства с гордостью сообщил, что встретился в США с "директором" NASA. По словам украинского лидера, визит оказался плодотворным: партнеры обговорили проекты, в которых Незалежная может принять участие.

"Обсудили проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями" – заявил Зеленский на своей странице в социальных сетях.

Президент не стал уточнять, о каких конкретных уникальных технологиях идет речь, и заявил, что ждет визита Нельсона на Украину.

На ошибку главы Украины обрало внимание издание "Страна.ua". 

Ранее в пресс-службе офиса Зеленского анонсировали ряд встреч президента с представителями Минэнерго США, Пентагона, Госдепартамента, Всемирного банка и NASA, во время которых ему предстоит подписать ряд важных документов стратегического значения.

Во время диалога с коллегами из Вашингтона Зеленский заявил, что через несколько лет Украина станет сильным и надежным государством, на которое могут рассчитывать ее союзники. Однако для этого предстоит реализовать десятки проектов и создать соответствующую инфраструктуру в различных сферах – по подсчету официального Киева, необходимо порядка 277 млрд долларов. Президент сообщил, что для этого стране понадобятся "дешевые кредиты".

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
М
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остап бендер еврейского разлива
пожалуй таких прощелыг мир еще не видел,гггггг...
свидомиты,кто следующий,боксер готовтесь к земле?
Гость306124
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Пускай сходит на поле дураков.и закопает денюшку а утром на следующей день выростит денежное.дерево и кредиты не нужны тоже мне нашли проблему
Настоящий ОДЕССИТ
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Зеля в свей должности комика,перещеголял всех комиков Мира. Еще немного и он захочет быть космонавтом на первой ракете хохлостана за 277 млрд. долларов)
Андрей
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Гость283783
Это каие у Украины "уникальные космические технологии"? Это что-ли борщ,недавно запущенный Украиной "в космос" на газовых шариках? Действительно,Украина сейчас ко(с)мическая держава))).
Зря вы так, они новый квантовый ракетный двигатель изобретают, правда кизяки вместо топлива.
Андрей
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На фотке они на бивиса с бадхедом похожи.
Амштадт
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Что вы хотите от кривляки перед рагулями. Это тупое животное в принципе не знает, что космические технологии начинаются с языка школьников, на котором не спивают писняки на хуторах, а формулируют термины знаний и культур. Что это фабрики, шахты и заводы химии, обработки, металлургии чистых и редкоземельных материалов, это факультеты и кафедры университетов, это фабрики особой микроэлектроники, это энергетика, это научные школы, это много чего неизвестного стаду вонючих холопов.
Настоящий ОДЕССИТ
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Язык без костей
Гость283783
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Это каие у Украины "уникальные космические технологии"? Это что-ли борщ,недавно запущенный Украиной "в космос" на газовых шариках? Действительно,Украина сейчас ко(с)мическая держава))).
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