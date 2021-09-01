Соответствующее поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин

Депутаты "Единой России" проделали огромную работу, чтобы помочь регионам скорее получить новые автомобили для оказания медицинской помощи и перевозки школьников. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

На онлайн-совещании в штабе общественной поддержки "Единой России" замглавы российского правительства рассказал, что депутаты партии помогли региональным властям составить объективную карту потребности в технике. Документ был передан в Минздрав и Минпросвещение, и результат не заставил себя ждать:

"В этом году будет поставлено 1600 автомобилей школьной помощи, технологичных, с современным оборудованием, которое, помимо оперативной помощи, еще позволяет проводить вакцинацию населения. И 4100 школьных автобусов трех марок – ГАЗ, ВАЗ и ПАЗ",

– сообщил Юрий Борисов.

Ранее президент Владимир Путин включил инициативу "Единой России" об обновлении парка "скорых" и школьных автобусов в регионах в свое Послание Федеральному собранию.