"Не от большого ума": Лавров оценил слова Зеленского о "грязном" газе из России

"Не от большого ума": Лавров оценил слова Зеленского о "грязном" газе из России
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Министр иностранных дел назвал словесной эквилибристикой последние заявления украинских высокопоставленных лиц

Представители киевского режима накануне отметились двумя знаковыми перлами – о Руси и "грязном российском газе", которые заставляют сомневаться в наличии у них достаточного уровня разума. На оба заявления обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего сегодняшнего выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь – это их исконное название. То говорят, что Крещение Руси – это как раз праздник именно украинский и так далее. Это печально! Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ – самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно".

Напомним, первым словесным эквилибристом оказался советник главы офиса украинского президента и по совместительству спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Этот гражданин предложил отнять у России бренд "русских" и переименовать соборную в Русь-Украина. Кстати, с этим прожектом носился еще бывший лидер нации Петр Порошенко.


В ответ на данные планы мужчины-карамельки официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в соцсети посоветовала постмайданным вождям остановиться на варианте Укрусь.

Что касается заявления президента Владимира Зеленского, который вещал из Вашингтона в лучших традициях устоявшейся мантры о "плохом" и "опасном" для Европы "Северном потоке-2", на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм экс-комик объявил, что российский газ якобы "самый грязный в мире". По его словам, во время его добычи и транспортировки якобы имеют место быть значительные выбросы метана, а также "из-за коррупции, шантажа и манипуляции".

Выступая с подобным утверждением, он "забыл" объяснить, почему же тогда Киев так настаивает на продолжении транзита "грязного" российского газа через ГТСУ наивным европейцам.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость299854
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Этот газ грязный потому, что от новостей об остановке транзита, все украинские политики уже запачкали свои штаны по самые щиколотки
Гость283783
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Тем не менее,Украина использует этот "грязный русский газ" даже в своих "новейших космических разработках"-недавний запуск борща на газовых шариках помните? Так что без российского газа и украинской "космической промышленности" хана.
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