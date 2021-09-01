Республику могут превратить в форпост в случае перехода границы афганскими боевиками

Вашингтон надеется, что Ташкент попросит американцев создать в Узбекистане базу Пентагона, когда в среднеазиатском регионе полыхнет вооруженный конфликт. К такому выводу пришел ветеран войны в Афганистане Ренат Шафиков, комментируя "Взгляду" свежее послание главы Госдепа Энтони Блинкена.

Напомним, ранее шеф американской дипломатии поздравил Республику с 30-летием независимости. Вашингтон, в частности, рассчитывает на то, что отношения стратегического партнерства между США и Узбекистаном станут более прочными, говорится в заявлении Блинкена. Кроме того, штатовские власти поддерживают продолжение Ташкентом "смелых реформ".

"США действительно заинтересованы в том, чтобы закрепиться в Узбекистане. Они ждут, когда полыхнет вся Средняя Азия и Ташкент обратится к ним за помощью", – считает экс-спецназовец ГРУ.

По его информации, в настоящий момент в Республике находится влиятельный военный и политический деятель узбекского происхождения афганский маршал Абдул Рашид Дустум. Помимо этого, в районе города Термез, который во времена Российской Империи был самым южным ее городом, сейчас тренируются примерно 8 тыс человек рядом с границей с Афганистаном.

Ветеран предполагает, что узбеки готовят войска Дустума в качестве такой "палочки-выручалочки" в случае, если гражданская война в соседней стране выйдет за ее пределы.

"В связи с непростой ситуацией правительство Узбекистана может попросить США о размещении их баз на своей территории. Я допускаю, что это может случиться", – подчеркнул Шафиков.

Ранее президент США Джо Байден выступил со специальным заявлением, посвященным ситуации в Афганистане в связи с выводом международного контингента с территории данного государства. В частности, хозяин Белого дома сделал одно сенсационное признание – он объявил об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других государств.

