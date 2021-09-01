Немецкий политолог объяснил поддержку Берлином "Северного потока-2"

Немецкий политолог объяснил поддержку Берлином "Северного потока-2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
У Германии нет иной альтернативы для получения больших объемов газа

Берлин защищал реализацию проекта "Северный поток-2" потому, что Германии нужны значительные объемы газа в качестве "промежуточного этапа" в процессе отказа от нефти и перехода к "зеленой" энергетике. Такую точку зрения на твердую позицию немецкого руководства высказал политолог Александр Рар в эфире ютуб-канала Klymenko Time.

Эксперт подчеркнул, что власти ФРГ выступали за строительство "СП-2" вовсе не из политических интересов.

"Другой альтернативы нет. Лучше больше газа иметь. Может, слишком много, чем вообще не иметь. Абсолютно разумное, не политическое – я бы сказал экономическое решение", – заявил Рар.

Тема "Северного потока-2" не уходит с первых полос медиа – строительство газопровода близко к завершению, а также все внимательно следят за результатом визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, где он ровно сегодня должен на переговорах с хозяином Белого дома Джо Байденом снова жаловаться на российскую новую трубу и просить его каким-либо образом не допустить запуска проекта.

Накануне лидер украинцев на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм объявил, что газ из РФ якобы "самый грязный в мире". Комментируя сегодня этот перл экс-комика глава МИД России Сергей Лавров сказал, что данная словесная эквилибристика "не от большого ума".

Источник: Ютуб-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость307147
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Зе лупа: "дайте с <цензура> поработать,не лишайте нас дерь..."
Настоящий ОДЕССИТ
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Немцы сделали все, что бы обеспечить газом не только себя, но и всю Европу и та же Европа ставит палки в колеса своему спасителю Германии. Что они там едят....
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