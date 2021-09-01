Зеленского встретили в Вашингтоне традиционными печеньками

Зеленского встретили в Вашингтоне традиционными печеньками
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава незалежных томится в ожидании президента США

Сегодня, 1 сентября, состоится встреча украинского лидера Владимира Зеленского с главнокомандующим США Джо Байденом. Глава незалежных уже на месте и ждет хозяина Белого дома. Любопытно, что дабы скрасить ожидание гостя с Украины, вашингтонская администрация выставила перед ним на стол пресловутые печеньки.

Стоит ли воспринимать такой жест со стороны американцев как некий символ, сказать сложно. Однако в информационном пространстве печеньки уже давно и плотно ассоциируются с отношением вассал-господин. Такая молва за сладким угощением пошла еще со времен Виктории Нуланд, которая с улыбкой до ушей раздавала печенье беснующимся на Украине майдановцам.

Так что фотография главнокомандующего украинцев, который с тоской во взоре сидит перед нарядным блюдечком с печеньками, не могла не привлечь внимание журналистов. Эпичный кадр в интернет-пространстве разместили авторы телеграм-канала "Пул 3".

Стоит отметить, что новую волну насмешек вокруг американцев, дарующих печеньки, поднял случай с беглой белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Когда самой знаменитой кухарке Белоруссии довелось побывать в Белом доме, ей выделили 10 минут на общение с Джо Байденом, а также подарили коробку с печеньем.

После этого первое лицо белорусских оппозиционеров делилась восторгом с интернет-пользователями. Светлана действительно была безумно рада получить такой "ценный" презент из рук главнокомандующего Соединенных Штатов Америки.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость307147
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Дай мильён, дай ми... Да
Настоящий ОДЕССИТ
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Печеньки это хорошо. Хоть голодным не улетит в свой гадюшник.
цирк продолжается
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Визит клоуна Зелупы к Бидону: "Батька, гроши мне,срочно, на платформу,та шо за Крiм!!!" и сразу кулаком хрясь по столу прямо перед носом дедушки Джо, и печенюшек потребовать ! Светке вон отвалил, а Вовке воз целый нужен, не меньше, чтобы на всех в Раде хватило!Там скотиняк много....🔱🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖😱🐷🤡
Ответ Байдена:-" «Здравствуй, Вовочка! Мы все живы и здоровы.:. Письмо, в котором ты просил денег, не получили... Если нужны деньги, пиши - вышлем. Вовочка, хотели вложить в конверт 100 долларов, но уже конверт заклеили. С приветом Америка».
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