В новом кабмине предполагается пост премьер-министра

Новые власти в Афганистане определились с главой республики – им стал лидер запрещенного в РФ террористического движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

"Он (Ахундзада) будет лидером правительства, в этом нет никаких сомнений", – заявил член комиссии движения по культуре Анамуллы Самангани.

По его словам, консультации по новому правительству почти завершены, были проведены необходимые обсуждения по поводу кабинета министров.

"Исламское правительство, которое мы объявим, будет ... образцом для народа", – подчеркнул представитель талибов.

По данным издания, в новом кабмине предполагается пост премьер-министра.

Кроме того, стало известно, что "Талибан" уже назначил губернаторов, начальников и командиров полиции в провинциях и округах.

Отмечается, хотя талибы заявляют, что консультации по формированию нового правительства завершены, общественные обсуждения названия системы, национального флага или гимна не проводились.