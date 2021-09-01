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Первый вице-премьер Украины Алексей Любченко сообщил о подготовке на самом высшем уровне встречи президента страны Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом передает РИА "Новости" в среду, 1 сентября.
Украинскому чиновнику был задан вопрос, на каком уровне ведется подготовка к контактам между лидерами РФ и Незалежной.
"На самом высоком", – заявил Любченко.
При этом он отказался отвечать, в какой именно стране может пройти встреча глав двух государств. Одновременно представитель украинского кабмина сразу отверг возможность переговоров в российской столице, куда, собственно, и приглашал Путин Владимира Владимировича в апреле текущего года.
Кроме того, пан Любченко оставил без ответа вопрос о потенциальных сроках встречи президентов РФ и Незалежной. Однако на последовавшее уточнение о месте переговоров он зачем-то назвал Крым.
Напомним, 20 апреля пан Зеленский в своем видеообращении к украинцам предложил Путину встретиться для решения ситуации в Донбассе.
Позже российский верховный главнокомандующий ответил визави, подчеркнув, что согласен с ним обсуждать вопросы двусторонних отношений и проблемы с русскими и русским языком на территории Украины. Но ситуацию в Донбассе Путин призвал киевский режим прежде всего обговаривать с лидерами ДНР и ЛНР напрямую.
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