Киев объявил о подготовке встречи Зеленского и Путина

Киев объявил о подготовке встречи Зеленского и Путина
Владимир Зеленский. Фото: Bai Xueqi/Xinhua/www.globallookpress.com
В Незалежной согласны ее провести в Крыму, только не знают пока, когда именно

Первый вице-премьер Украины Алексей Любченко сообщил о подготовке на самом высшем уровне встречи президента страны Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом передает РИА "Новости" в среду, 1 сентября.

Украинскому чиновнику был задан вопрос, на каком уровне ведется подготовка к контактам между лидерами РФ и Незалежной.

"На самом высоком", – заявил Любченко.

При этом он отказался отвечать, в какой именно стране может пройти встреча глав двух государств. Одновременно представитель украинского кабмина сразу отверг возможность переговоров в российской столице, куда, собственно, и приглашал Путин Владимира Владимировича в апреле текущего года.

Кроме того, пан Любченко оставил без ответа вопрос о потенциальных сроках встречи президентов РФ и Незалежной. Однако на последовавшее уточнение о месте переговоров он зачем-то назвал Крым.

Напомним, 20 апреля пан Зеленский в своем видеообращении к украинцам предложил Путину встретиться для решения ситуации в Донбассе.

Позже российский верховный главнокомандующий ответил визави, подчеркнув, что согласен с ним обсуждать вопросы двусторонних отношений и проблемы с русскими и русским языком на территории Украины. Но ситуацию в Донбассе Путин призвал киевский режим прежде всего обговаривать с лидерами ДНР и ЛНР напрямую.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость299436
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А <цензура> он ПУТИНУ нужен этот фигляр?!
Гость300051
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Интересно а в Кремле знают что уже идет подготовка к встрече да еще на самом высоком уровне? Совсем оголодал Зеля мечтает что хоть в Российском Крыму рапанчиками накормят.
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